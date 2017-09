Grúa de construcción se desploma en Miami por Irma

Al menos una grúa de construcción se ha derrumbado en un edificio del centro de Miami, debido a la llegada de los vientos huracanados de Irma al sur de la Florida.

Según se informa, la grúa se encontraba en el área de Northeast 2nd Avenue y 3rd Street.

First crane down in #downtownmiami BE SAFE! Stay inside @cityofmiamifirerescue #senditto7 @wsvn @cbsmiami A post shared by Miami Fire Station 1 (@miamihazmat1) on Sep 10, 2017 at 7:12am PDT

Antes de la tormenta, la ciudad de Miami había advertido de los peligros en torno a las 20 a 25 grúas torre ubicadas en toda la ciudad.

Las grúas están diseñadas para soportar vientos de hasta 145 millas por hora. Funcionarios públicos instaron a evacuar a las personas que residen cerca de grúas.

El brazo de una grúa no está atado, pero sigue suelto, dijo el subdirector del Departamento de Construcción, Maurice Pons, su fuerte contrapeso podría causar graves daños en caso de colapso.