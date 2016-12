Aterrorizada madre cuyo carro fue impactado por una bala

Una mujer que viajaba con sus dos hijos por la Avenida 65 de Infantería publicó en su cuenta de Facebook que lo que parecía ser un choque a su guagua mientras transitaba con sus hijos, resultó ser algo mucho peor.

Este miércoles, a la 12:37 p.m. mientras pasaba por la intersección entre los residenciales Monte Hatillo y Berwind, Laura Alejandro Santiago se bajó de su auto para revisarlo ya que creía que lo habían impactado. Al mirar el techo, justo a la medida de donde estaba sentado su hijo de dos años, vio la marca de una bala en el techo, que luego fue identificada por la policía como una de 9 milímetros.

Laura y su pareja Carlos Claudio acudieron a la policía para emitir una querella. Tras revisar el detector de disparos, la policía determinó que el proyectil no venía de ninguno de los anteriormente mencionados residenciales, que son conocidos por incidentes violentos.

La madre publicó lo siguiente es su cuenta personal :"Si esa bala hubiese entrado mi hijo de tan sólo 2 años que estaba en su carseat hubiese muerto en el instante pues esta a la altura de su cabeza al momento me doy cuenta y me detuve por el ruido pensé que un carro me había dado fue tanta mi desesperación que me detuve en la misma avenida a llorar porque los nervios no me dejaron hacer nada ahora un poco mas calmada..."

La policía aún investiga los hechos.