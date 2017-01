Hacienda salda deuda con Taller de Fotoperiodismo

El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, entregó esta mañana a la directiva del Taller de Fotoperiodismo un cheque por $2,906,232.61 que se le adeudaba desde hace más de un año de fondos provenientes del Departamento de Educación.

"Inmediatamente nos comunicaron la situación de esta entidad, la atendimos con premura para validar la deuda pendiente y poder tramitar el pago para que todos los empleados y suplidores que no cobran hace más de un año, reciban su paga", sentenció Maldonado Gautier, luego de recibir en su oficina a los portavoces de la organización.

El funcionario añadió que el Taller de Fotoperiodismo no es la única organización sin fines de lucro que enfrenta cuantiosas deudas por parte del gobierno, pero no necesariamente están registradas en el Departamento de Hacienda. A tales efectos, anunció la implementación de un mecanismo para atender de forma individual el caso de cada entidad de una manera sensible e justa.

"En reiteradas ocasiones el gobernador Ricardo Rosselló ha enfatizado que su gobierno será un facilitador del tercer sector. Es por eso que en Hacienda queremos comenzar de inmediato a atender los problemas económicos que enfrentan quienes día a día trabajan por un mejor Puerto Rico", sostuvo el secretario Maldonado al momento de anunciar que las puertas de la agencia estarán abiertas para las entidades sin fines de lucro.

Los representantes de las organizaciones con las que el Departamento de Hacienda tiene deuda, deben enviar la información detallada de la misma por correo electrónico a entidades@hacienda.pr.gov. A partir de la semana entrante, personal especializado evaluará cada caso y confirmará los datos para posteriormente citarle a una reunión donde se discutirán los pasos a seguir para atender su caso.