BROWNSVILLE (Texas) - Luego de permanecer más de 10 meses recuperándose en el hospital de niños Driscoll en Corpus Christi tras ser separadas en una operación, las hermanas Ximena y Scarlett Hernández-Torres regresaron a su hogar en Brownsville.

Su madre, Alejandra Hernández, narró que su primer momento en que las cargó separadas "fue hermoso."

"Pues a ellas les encantó, les encantó sentirme más cerca porque hasta el siguiente día, me miraron y me pedían los brazos," contó Alejandra. La madre de 4 niños agregó que "ellas nunca habían sentido si las cargaba, pero no era igual. No era igual, como un abrazo por sí solas y pues me sentí más bendecida".

Alejandra espera a que las niñas caminen y se recuperen, así como aseguró esperar con ansias la siguiente cirugía que van a tener dentro de dos años para que ambas niñas puedan tener una digestión regular.

El hospital de niños Driscoll en Brownsville tendrá a Scarlett y a Ximena como invitadas de honor en su inauguración de la Oficina de Medicina Maternal y Fetal este jueves.