Lo arrestan por no sacrificar a su perro enfermo

Se le acusa al dueño de crueldad innecesaria por no sacrificar a su mascota que estaba muy enferma. Ocurrió en Rhode Island.

A la cárcel por no sacrificar a su mascota

El dueño de una mascota en Rhode Island ha sido acusado de crueldad innecesaria por esperar demasiado tiempo para aprobar la eutanasia de su perro.

La Sociedad para la Prevención de la Crueldad Animal (SPCA, por sus siglas en inglés) fue quien acusó a Carlos Catano de crueldad animal, no porque el hombre no quisiera a su mascota, sino porque lo amaba tanto que no pudo sacrificarlo antes que el perro alcanzara la condición en la que se encontraba.

La mascota, un pitbull de 18 años llamado “X”, no podía caminar, estaba raquítico, tenía úlceras por permanecer recostado, y estaba semicomatoso.

E.J. Finocchio del SPCA dijo que el hombre no le dejó más opción debido al punto que había alcanzado el animal.

“No podíamos dejarlo pasar”, dijo Finocchio.

Catano, de East Providence, ahora deberá presentarse ante un juez en las próximas semanas. Podría enfrentar una multa y hasta tiempo tras las rejas.