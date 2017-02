Hombre multado con $300 en caso de bebé atropellado

NUEVA YORK - Un hispano de Queens que presuntamente arrolló el cochecito de un bebé mientras daba marcha atrás, causando la muerte del infante de 8 meses, fue multado con sólo $300 en relación al caso.

El accidente ocurrió el 28 de octubre cerca de Astoria Boulevard y 93rd Street, en East Elmhurst.

La oficina del fiscal del distrito de Queens informó que Armando Morales Rodríguez, un residente de Queens, se declaró culpable en la corte el miércoles por conducir sin licencia. El hombre fue condenado a pagar una multa de $ 300.

A Morales Rodríguez también de los ordenó participar en un programa de conducción de 12 semanas. Las autoridades dijeron que el conductor sólo podría ser multado o condenado a un máximo de 15 días en la cárcel por conducir sin licencia.

Las autoridades aclararon que a pesar de la gravedad de la situación, el accidente no fue el resultado de la criminalidad, por lo que el juez le dio un castigo poco severo.

"No importa cuán trágico fue el incidente y no importa cuánta simpatía sintamos por las víctimas y sus familias, no podemos basar la acción penal en esos sentimientos", dijo en un comunicado de prensa Kevin Ryan, portavoz de la fiscalía de Queens.

Rodríguez salía de un estacionamiento cuando golpeó el cochecito con su furgoneta, causando la muerte del bebé.

En un video de vigilancia se observa cómo el cochecito es golpeado, mientras la madre caminaba con víveres a sólo cinco cuadras de su casa.

El bebé, identificado como Navraj Raju, fue declarado muerto después de haber sido trasladado al Hospital Elmhurst. Era el menor de dos hijos.