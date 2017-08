Si pierdes la señal del video, haz clic aquí.



HOUSTON – El alcalde Sylvester Turner confirmó en rueda de prensa que ya son tres las víctimas mortales que deja, por ahora, Harvey, el poderoso huracán que golpeó Texas y que ahora se mueve como una tormenta tropical dejando destrucción a su paso.

Este lunes se conoció que dos personas fueron halladas muertas a causa de las inundaciones.

Así mismo, el Alcalde rechazó las denuncias de saqueos hechas a damnificados de las inundaciones. "Nadie debería aprovecharse del otro", dijo Turner.

Cementerio inundado en barrio de Houston

Aunque la frecuencia de las lluvias ha bajado, la intensidad de ellas aún se mantiene, lo que no ha permitido que los niveles de inundación cedan.

En promedio, en gran parte de la ciudad, cayeron unas cuatro pulgadas este lunes hasta el inicio de la noche, pero nada comparado con las más de 20 pulgadas que recibió el área metropolitana entre sábado en la tarde y el domingo.

La tormenta tropical Harvey se dirige de nuevo al Golfo de México y se espera que haga un segundo impacto este miércoles, según los expertos.

La Autoridad en el Tiempo indicó que Harvey mantendrá el estatus de tormenta tropical mientras regresa al Golfo. Los vientos de la tormenta aumentarán ligeramente antes de hacer un segundo aterrizaje el miércoles por la mañana cerca de Gilchrist.

La pista del pronóstico mantiene a Harvey en un curso que guiaría el centro de la tormenta a través del condado de Chambers el miércoles por la noche, al este de Houston.

La ciudad de Houston ha vivido una situación "de inundaciones sin precedentes" tras las copiosas lluvias que han caído sobre la ciudad desde el sábado.

Así lo calificó el alcalde Sylvester Turner al hacer un balance de las lluvias que siguen azotando a la región.

"No hay lugar en la ciudad donde no haya llovido", dijo Turner al explicar porqué no ordenó la evacuación de la ciudad. "Hubiéramos tenido a seis millones de personas en las calles y eso hubiera sido peor", agregó el burgomaestre.

Turner insistió en que la mejor decisión que se puede tomar en este momento es quedarse dentro de las casas.

El mensaje de Turner fue enfatizado por el gobernador Greg Abbott, quien dijo que "si no tiene que manejar quédese en su casa. Esto va a ser histórico".

Así mismo, anunció que dispuso de 3,000 miembros efectivos de la Guardia Nacional de Texas para las labores de ayuda y rescate en el estado.

Abbott, además, anunció la inclusiónde 12 condados más en la declaratoria de Emergencia, los cuales recibirán fondos federales.

Estos son Aransas, Brazoria, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Jackson, Liberty, Matagorda, Victoria y Wharton.

Por su parte, el jefe del Departamento de Bomberos de la ciudad, Sam Peña, agregó que en cuestión de tres horas en la noche del sábado se produjeron cerca de 250 rescates de vehículos atrapados en las inundaciones.

Hasta el momento, Al menos una persona muerta y centenares de vías anegadas registra el área metropolitana de Houston.

Hay zonas del condado Harris que ya han recibido más de 27 pulgadas de lluvia en las últimas 48 horas.

Consulta los acumulados de lluvia en el condado Harris aquí.



Eso si contar con las que están ubicadas en el condado Galveston donde ya se reportan más de 35 pulgadas de lluvia.

Monitoreando las Calles en Houston

El sistema de monitoreo de calles y avenidas reporta este domingo que hay 223 vías completamente inundadas en la ciudad de Houston.



Ante la caótica situación, los distritos escolares están cancelando clases a lo largo y ancho del área metropolitana.

El sábado en la noche el Departamento de Policía de Houston confirmó que una mujer murió ahogada, hacia las 9:30 p.m. en Warrengton Drive y Gessner en el área Memorial.

Así lo reveló el jefe del Departamento de Policía, Art Acevedo, en una conferencia de prensa conjunta con el alcalde Sylvester Turner y el juez del condado harris, Ed Emmet el sábado en la noche.

Hasta el momento no se ha revelado la edad de la víctima ni su identidad.

Este domingo, la policía de La Marque reveló que hallaron a un hombre muerto en un estacionamiento anegado. sin embargo, no confirmaron si su muerte se produjo debido a ahogamiento en las inundaciones.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, destacó que no hay necesidad de que la ciudadanía esté en las calles y enfatizó que para Houston este es apenas el primer día de varios que va a ver los efectos de Harvey, que actualmente es una tormenta tropical.

"Este será un evento de cuatro o cinco días" recordó Turner a la ciudadanía desde el Centro de Emergencias del Condado Harris.

Este hecho es la principal preocupación de las autoridades del área metropolitana, ya que se estima que en menos de tres horas cayeron cerca de seis pulgadas de lluvia y se espera que en las próximas horas caigan unas ocho pulgadas más.

Por tal razón el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso de emergencia por inundaciones, "una situación extremadamente peligrosa para la vida humana".

El NWS recomendó a la comunidad "no viajar a menos que esté escapando de un área que experimente inundaciones".

A esto se suman los tornados que se han experimentado en varias zonas.

Harvey se encuentra prácticamente estacionado a unas 128 millas al oeste de la ciudad.

Los efectos han sido copiosas lluvias a medida que las bandas externas empezaron a pasar sobre la región y los vientos fuertes, que al menos en un caso, se confirmó que fue un tornado en el área de Sienna Plantation y un par más en el área de Cypress.

Lo preocupante de la situación es que apenas este es el inicio de las lluvias que se espera caigan sobre Houston, por lo menos, hasta el próximo miércoles de forma continua.

Este sábado en la tarde se registraron varios posibles tornados en el noroeste del condado Harris, luego de que se divisaran en el área varias nubes embudo.

Tiendas y supermercados

Este domingo, la cadena de supermercados HEB decidió mantener cerradas sus tiendas.

Así mismo el sistema de hospitales Texas Children´s anunció que cerrará todas sus clínicas y todos los procesos médicos programados en sus sedes del Centro Médico, The Woodlands y Katy, así como los diferentes centros de emergencia a lo largo y ancho de Houston.

Home Depot anunció que, por ahora, la única tienda que cerrará es la ubicada en Galveston.

Donaciones y albergues

Por su parte, el Centro de la Costa del Golfo para donaciones de Sangre anunció que este sábado abrirá sus cinco sedes con el fin de asegurar que haya suficiente sangre donada en caso de que se necesite.

Este domingo en la madrugada ya habían 223 puntos en la ciudad que registraban inundaciones.



La Cruz Roja recordó que no se permitirán mascotas en este albergue.

Actualmente están operando cuatro albergues de la Cruz Roja Americana.



De otra parte, si quieres conocer cuáles son las ruta de evacuaciones en tu zona haz clic aquí.



Aeropuertos a media máquina

Los aeropuertos de Houston también sufren las consecuencias de Harvey.

Los aeropuertos internacionales Bush y Hobby cesaron operaciones hasta nueva orden.