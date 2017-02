¿Se puede salvar el matrimonio tras una infidelidad?

Según una encuesta realizada por la revista DivorceMagazine.com entre el 60 y 75% de las personas continúan con sus parejas después de una infidelidad. Pero eso no significa que la relación haya sanado.

Muchas personas deciden continuar en el matrimonio para consevar la estabilidad de sus hijos, aunque la infidelidad sigue siendo la tercera causa de divorcio en los Estados Unidos.

¿Es posible salvar el matrimonio después de una infidelidad? ''Si es posible pero no es fácil'', refiere Sandra Reyes, psicóloga y life coach, porque hay dos tipos de infieles, el que desea salvar el matrimonio después de la infidelidad y el que simplemente deja que la relación termine por ese motivo.

''Muchas veces lo que provoca la infidelidad es que te aburres en la relación o nada más tienes tienes relaciones porque estas llenando un vacío de que quieres compañía pero no quieres intimidad, sino únicamente compañía. Intimidad me refiero a una conexión con la persona, no sexual'' señala Reyes.

Pero después viene el proceso de arrepentimiento y el perdón. ''Eso equivale a una disculpa pero no es solamente ahí, no se queda ahí nada más. -Lo siento yo lo hice- y ya espero que todo siga como si nada. No, la persona que hizo el acto realmente espera y respeta el proceso de la otra persona de sanacion.

Y es en esta etapa que la comunicación es clave para reestablecer la confianza, porque si la persona engañada necesita saber detalles de la relación extra marital, es necesario proporcionarlos con cautela.

''Lo más mínimo que se pueda, pero no tratar de evadir o decir, no es que eso ya no importa. No porque te lo está pidiendo y para ella importa o para el importa'', explica Sandra Reyes.

En muchos casos, dicen los expertos, la infidelidad podría evitarse si los matrimonios hablaran claramente durante el noviazgo sobre el tema de la infidelidad. Y hacerlo después de varias citas y mucho antes de casarse.

Según una encuesta de la National Science Foundation, 25% de los hombres admiten la infidelidad versus un 10 a 15% de las mujeres. Pero ¿usted que opina? ¿quiénes son los más infieles, los hombres o las mujeres?