Jenniffer González se une al gobernador al pedirle renuncia a Héctor O'Neill

La vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, se unió a las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló en donde pide la renuncia del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, y condenó todo acto de hostigamiento hacia la mujer.

“No podemos quedarnos calladas. El hostigamiento sexual o laboral hacia la mujer no debe tolerarse en ningún ambiente de trabajo, en ningún círculo social. Es una triste realidad la cultura de poder machista donde aún en el siglo 21, se da. Actos como estos tienen que denunciarse siempre. Es la única forma de crear conciencia para erradicar esta conducta”, enfatizó González Colón.

La vicepresidenta del PNP señaló que aún quedan lagunas en cuanto al acuerdo económico en el caso de hostigamiento sexual.

“La política pública de nuestro gobierno es de cero tolerancia hacia el hostigamiento, por lo que el gobernador Rosselló hizo lo correcto al solicitarle la renuncia al alcalde de Guaynabo, y asumió una postura valiente desde el principio al dar un plazo de 24 horas para que el Alcalde explicara la transacción económica de la demanda. Si el gobernador no hubiera puesto ese plazo, hoy no estaríamos escuchando del alcalde”, expresó la comisionada residente.

González Colón contrastó la postura asumida por el actual gobernador Rosselló de cero tolerancia hacia el hostigamiento sexual a la mujer contra la postura de su predecesor García Padilla, quien indultó al exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín, convicto por acoso sexual y por utilizar las facilidades de su cargo para obtener un beneficio ilegal.

“Algunos buscan escudarse entre lo que es legal y lo moral. Evidentemente hay grandes diferencias. El modelo de conducta de los funcionarios públicos tiene que ser siempre prístino para que sean en todo momento modelos de conducta ejemplar. Hoy el PNP pone la acción respaldando la palabra de nuestra plataforma política de igualdad y respeto a la mujer. Me siento cada vez más orgullosa de la firmeza del presidente de mi partido para defender a la mujer. Esto marca la política pública. Y la conducta de hostigamiento sexual no puede ser tolerada por nadie en ninguna estructura laboral, ni privada ni pública. En el caso de Guaynabo, es muy triste como una carrera de servicio público se manche por actos tan bajunos como es el abuso de poder y el hostigamiento sexual. El alcalde tiene que renunciar no solo a la alcaldía, sino a sus posiciones dentro del PNP”, culminó la comisionada residente.