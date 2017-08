Joven guiada por un "ángel" ayuda anciano en Adjuntas

Frances Rodríguez es una joven que se describe así misma es sus redes sociales, como una joven aventurera a quien le apasiona recorrer su Isla. Pero quizás jamás pensó toparse con la experiencia que vivió el pasado mes de julio. Una experiencia que la llevó a tocar la vida de un anciano que vive en condiciones infrahumanas en un remoto lugar del pueblo de Adjuntas.

Frances se encontraba perdida con su pareja mientras transitaban por una carretera de Adjuntas , cuando, según ella cuenta en una publicación de Facebook, un hombre se acercó ayudarlos con su vehículo y los dirigió a una casa en condiciones precarias.

Un mes después la joven decidió volver a aquella casa y se topó con otro hombre, que no era quien originalmente les había ayudado y guiado hasta allí.

Lo siguiente es un fragmento de la publicación de Frances Rodríguez:

"No era el hombre que me había ayudado. ¡Él no sabía quiénes éramos y no sabía quién era!

Le pregunto:‘¿Aquí no vive un señor con usted?‘

Me dice: ‘No... yo vivo aquí solo hace 30 años y no tengo familia aquí, mis hijos están en N.Y.'

Volví a insistir en que si alguien vivía con él me dijo, que no. Le conté lo sucedido y el porqué estaba yo allí y qué me pasó más abajo de su casa.

Me dice: 'Mi hija por ahí no sube nadie por que esa carretera esta derrumbada, yo no tengo auto y no puedo caminar lejos por mis piernas malas, yo siembro cerca y atiendo a mis perritos..."

A partir de esto, Frances conoció a "Don Juan". Don Juan es un anciano residente de Adjuntas que vive solo hace 30 años y no tiene familia en el país pues todos sus hijos están en Nueva York.

Frances y un grupo de personas visitaron al hombre recientemente para llevarle artículos de primera necesidad y hacer un llamado público para ofrecerle ayuda a con diferentes artículos, alimentos y reparaciones a su hogar.

Frances publicó en sus redes sociales que próximamente estará ofreciendo una lista de lo que Don Juan necesita y la manera de contactarlo.