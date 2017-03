Kike Hernández se va al "toma y dame" con fanática en Twitter

El pelotero puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández recurrió a su cuenta de Twitter para agradecer al pueblo el apoyo que le dieron al #TeamRubio durante el Clásico Mundial de Béisbol.

Lo que Hernández probablemente no pensó fue que una “fanática” le pelearía por haber perdido el juego más importante” y le dijera que se “bajaran de la nube”.

Sin embargo, el jugador no se quedó callado y le respondió, lo que desencadenó una guerra de tuits entre la mujer y fanáticos de la novena boricua.

Pero no te contamos más, mira el intercambio inicial aquí.