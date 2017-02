La Primera Dama se retrata con Ivanka Trump

La primera dama de Puerto Rico, Beatriz I. Rosselló y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares compartieron con la hija del presidente de Estados Unidos durante la Cena Formal que Donald Trump celebró en Casa Blanca para la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA).

La NGA se reunió esta semana en Washington D.C. para su convención.El encuentro se dio durante el mencionado evento con los gobernadores en Casa Blanca, una vez concluidos los trabajos de la convención de la NGA.

Beatriz Rosselló e Ivanka Trump hablaron de sus respectivas familias, sus hijos, sus responsabilidades, y de Puerto Rico, lugar que la hija del presidente ha visitado.

At The @WhiteHouse with @IvankaTrump and @jaredkushner. Thank you for your hospitality. #WeTheStates@NatlGovsAssocpic.twitter.com/CZ2iJftK5J

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) February 27, 2017