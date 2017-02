Denuncia amenaza de muerte en las redes por ser feminista

Tras recibir una amenaza de muerte a través de las redes sociales, Alondra del Mar Hernández, una joven madre de 25 años, decidió denunciarlo en Facebook y acudir a la Policía.



Sin embargo, hasta el momento no ha recibido un número de querella, ya que se trata de un delito menos grave y de una investigación de crimen cibernético, según le informaron las autoridades.



Luego de que expresara su opinión a favor de una manifestación feminista en Argentina, Alondra recibió estos mensaje por parte de un individuo que no conoce por la red social Facebook.



La víctima alega que allegados al hombre la contactaron para advertirle de un patrón de pobre salud mental del sujeto, incluyendo una ex pareja de este.



También alega que representantes de la Comisión de Derechos Civiles y de otras organizaciones la han contactado para ayudarla en esta situación.



Indicó, además, que Facebook eliminó su post inicial, en el que publicó los mensajes que supuestamente le envió el sujeto.