Insólito mal: la mujer que es alérgica a su esposo

Hace casi dos años que Johanna Watkins y su esposo Scott no se dan un beso. No porque no se amen, sino porque si Scott pasa más de 15 minutos con su esposa ella podría morir.

Johanna Watkins, de 30 años y residente de Minneapolis, en Minnesota, sufre de una rara enfermedad que hace que su sistema inmunológico reaccione de manera negativa a casi todas las cosas de su alrededor.

Su raro mal se conoce como Síndrome de activación de células mastocitos. De acuerdo a una entrevista con Today, su esposo Scott dijo que Johanna comenzó a sentirse mal en el 2012, con alergias a los lácteos y al gluten que hacían que se le cerrara su vía respiratoria y se asfixiara.

Hay una lista de solo 15 alimentos que la mujer puede consumir, todo lo demás es potencialmente mortal.

También lo es el contacto no la mayoría de las personas.

“Es alérgica a todos, excepto por sus parientes más cercanos geneticamente, sus hermanos”, dijo su esposo Scott. “Ni siquiera sus padres se le pueden acercar”.

La pareja hace años que no tiene intimidad, y se comunican mayormente por teléfono. Se ven a través de un cristal.

El matrimonia ha creado una página para recaudar fondos con la esperanza de ayudar a mejorar las alergias de la enfermedad de Johanna y a su vez poder modificar su vivienda para tener una vida que se acomode mejor a sus necesidades.