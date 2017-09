Lancha "Culebra II" lleva 6 años reparándose en Saint Thomas

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Luis Abreu, catalogó de inaceptable que la nave Culebra II haya estado 6 años en reparación, costándole millones de dólares al pueblo de Puerto Rico.

En un comunicado escrito, indicó que comenzó el proceso para reclamar a los seguros por los daños irreparables que sufrió la lancha, tras los embates del huracán Irma, mientras se encontraba en Saint Thomas.



El funcionario informó que ya están haciendo los trámites para traer de regreso las lanchas Caribeña y Cayo Largo, que se encuentran en Saint Thomas y Louisiana, respectivamente, pues, la primera requiere unas reparaciones que se pueden terminar en Puerto Rico, y la otra está prácticamente lista.

“Por supuesto, tan pronto recibimos el informe de estatus sobre estas lanchas, particularmente Culebra II, nos resultó cuestionable que llevara tanto tiempo en reparación, así que comenzamos a hacer las gestiones para traerla de regreso a casa. Exigimos que se completara una fase importante para poder moverla, y establecimos un plan para trasladarla. Lamentablemente, el paso del huracán Irma se nos adelantó, resultando en la pérdida de la nave. Gracias a Dios, que antes de que llegara el huracán Irma, nos aseguramos de que todos los seguros estuvieran al día, y podremos reclamar por los daños,” sostuvo.

Abreu explicó que “a finales de 2011, ATM envió la lancha Culebra II a Saint Thomas, donde la compañía Subbase Drydock, Inc., haría las reparaciones que necesitaba la nave. Hasta diciembre de 2012, ATM había desembolsado aproximadamente trescientos mil dólares ($300,000). Sin embargo, de 2013 a 2016, no hubo la supervisión ni los controles adecuados, resultando no solo en un retraso de varios años en su reparación, sino en un sinnúmero de órdenes de cambios por los que la pasada administración desembolsó alrededor de $5.8 millones. En total, se pagaron $6.1 millones para reparar una nave que costó $7.8 millones, y ni siquiera se completó su reparación.”

Tras el paso del huracán Irma por Saint Thomas, la lancha, Culebra II, fue arrastrada fuera del canal donde se encontraba, embistió un rompeolas, abrió agua y se asentó en el fondo a unos 15 a 17 pies de profundidad. Lamentablemente, por su tamaño, y por haber estado dañada, no hubo forma de moverla a un puerto más seguro. La nave terminó siendo pérdida total.