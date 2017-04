Lindor se tira una puertorriqueñada al lograr un grand slam

El parador en corto puertorriqueño Francisco Lindor comenzó de nuevo a mostrar el gran poder de su bate al pegar grand slam y cuadrangular que lo dejaron como la estrella de la jornada del béisbol profesional de las Grandes Ligas y el pelotero latinoamericano más destacado.

Al celebrar, el boricua celebró con una palabrota muy utilizada por los puertorriqueños, demostrando una vez más que es de #LosNuestros. Lee sus labios...

Desde el montículo, esta vez destacó la serpentina del abridor dominicano Wili Peralta y el boricua Héctor Santiago, que se quedaron con sendas victorias.

Lindor lució un bate de lujo y poder al pegar grand slam y un cuadrangular en el triunfo de los Indios de Cleveland por 9-6 sobre los Vigilantes de Texas.

Lindor (2) inició el castigo en el sexto episodio con un batazo de cuatro esquinas sin corredores por delante.

Pero el joven torpedero boricua repitió el castigo en la novena entrada, vaciando la casa con otro cuadrangular, cuando había un out en el episodio.

Por los Vigilantes, el parador en corto venezolano Elvis Andrus (1) también hizo sonar el bate en el séptimo episodio cuando ligó un bambinazo solitario, que al final no pudo evitar la tercera derrota consecutiva del equipo tejano.

Peralta encontró su mejor control desde el montículo y lanzó cinco episodios que permitieron a los Cerveceros de Milwaukee vencer 6-1 a los Rockies de Colorado y consiguieron la primera victoria de la nueva temporada.

Peralta (1-0) se acreditó el triunfo en cinco entradas completas, al permitir tres imparables, dio una base por bolas y abanicó a cinco bateadores rivales.

Su compatriota el cerrador Neftali Feliz (1) se acreditó el rescate al lanzar un tercio de episodio, ponchando a un bateador rival.

Mientras que en la batería el también dominicano el segunda base Jonathan Villar (1) se voló la barda en el octavo episodio, con un corredor por delante.

El torpedero venezolano Eduardo Escobar y el jugador de cuadro dominicano Miguel Sanó pusieron el bate explosivo con una combinación de siete carreras impulsadas que permitieron a los Mellizos de Minnesota vencer por 9-1 a los Reales de Kansas City.

Escobar (1) pegó jonrón de tres carreras y produjo cuatro, mientras que Sanó ligó triple con las bases llenas y produjo otras tres anotaciones que ayudaron a la gran labor realizada por el abridor boricua Héctor Santiago, que se iba a quedar con la victoria.

Santiago (1-0) trabajó cinco entradas en las que espació cuatro imparables con una carrera limpia permitida, dio dos bases por bolas y abanicó a cuatro bateadores rivales.

El receptor venezolano Sandy León también conectó toletazo en la victoria de los Medias Rojas de Boston por blanqueada de 3-0 sobre los Piratas de Pittsburgh.

León (1) lo hizo en el décimo segundo episodio, con dos compañeros en base y un out en la pizarra.

El guardabosques cubano Yasiel Puig conectó de vuelta entera para los Dodgers de Los Ángeles, que vencieron 3-1 a los Padres de San Diego, en la serie de tres partidos que ganaron (2-1).

Puig (1) lo hizo en el cuarto episodio, sin gente por delante, con dos outs en la pizarra.