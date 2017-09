Mañana no habrá clases en escuelas públicas

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó que mañana el personal docente y no docente del sistema público de enseñanza debe reportarse a las escuelas, aunque no se impartirán clases.

Se espera que el personal culmine la inspección de daños tras el paso del huracán Irma y habilite el plantel y los salones para el regreso a clases.

La secretaria de Educación, Julia Keleher, agradeció la diligencia de los directores que reportaron el estatus de sus escuelas mediante el formulario que se puso a su disposición desde el pasado jueves, aunque todavía 238 escuelas no han informado el estatus de su planta física.

De acuerdo a la información recopilada hasta el momento, con el reporte del 80% de las escuelas, se ha determinado que:

611 escuelas no tienen luz

418 no tiene agua

383 no tienen ni luz, ni agua

51 escuelas sufrieron inundaciones

17 tienen daños estructurales

159 escuelas reportaron que NO TENÍAN problema alguno

Quedan por reportarse 238 escuelas

“Sin embargo, ante este panorama, nos parece que lo más razonable será suspender las clases este lunes para no causar confusión entre los padres, madres y tutores sobre cuáles planteles están aptos para recibir al estudiantado y cuáles no. Además, damos la oportunidad a que el personal docente y no docente se asegure de que las aulas están limpias y acondicionadas para la enseñanza”, sostuvo la secretaria de Educación.

Mañana lunes todo el personal docente y no docente debe reportarse en su horario regular de trabajo. Los directores, maestros, y empleados de comedores deben aprovechar ese tiempo para atender y/o reportar cualquier situación con miras a que sea resuelta y las clases puedan reanudarse el martes 12 de septiembre.

La mayoría de las escuelas reportaron problemas con árboles caídos y con cisternas o tubos rotos. El DE envió a OMEP y AEP una lista de escuelas que reportaron estas situaciones quienes desarrollaron un plan de acción y se encuentran trabajando en el mismo.

Debido a que el lunes no habrá clases, la secretaria Keleher evaluará la manera de reponer, por lo menos, cinco días de clases debido al paso del huracán Irma.