Mujer que se llevó a sus hijos a Texas denuncia brutal patrón de maltrato

La mujer que fue acusada por llevarse a sus hijos fuera del país, contrario a las relaciones paternofiliares, escribió una carta a los medios denunciando que su expareja la sometía a ella y sus niños a un brutal patrón de maltrato.

En la misiva, la mujer detalla los abusos que supuestamente recibía y alega que debido a que la familia del hombre tiene mucho dinero, lograron manipular "el sistema" para quitarle la custodia de los menores.

Por esto, ruega por ayuda para lograr recuperar la custodia legal de sus hijos y regresar a Puerto Rico "sin miedo"

Ayer, la Policía informó que contra Koty Hawthorne existe una orden de arresto y una fianza de $1 millón, por llevarse a sus hijos de 14 y 11 años a Texas.

Madre le ruega a la Primera Dama para que ayude a su hijita

Un medicamento podría permitirle a su niñita caminar, pero su plan médico se lo denegó. (Publicado miércoles 5 de abril de 2017)

El padre de los niños, Manuel Angleró, alegó que la mujer no le entregó los menores a la hora estipulada por el Tribunal y que esta desapareció junto a los niños indicando mediante mensaje de texto que se los había llevado al extranjero.

A continuación, reproducimos la carta que envió la mujer, la cual fue traducida:

He estado tratando de trabajar con el sistema de Puerto Rico durante años para que mis hijos tengan las maravillosas oportunidades que merecen, sin embargo, no se ha logrado debido a los problemas de manejo de coraje de su padre, así como sus problemas mentales e inestabilidad emocional (lo que se ha documentado por el psicólogo del tribunal pero que nunca fue discutido en sala), y porque su familia tiene dinero y conexiones que utilizan para manipular el sistema (o eso parece). mis hijos estaban siendo usados y abusados para herirme y el sistema ignoró la naturaleza de nuestro caso.

El señor Manuel Angleró y yo estuvimos juntos desde el 2000 hasta el 2010 y vivíamos en una casa que el padre de Angleró le compró (Manolo nunca trabajó y vive del dinero de sus padres).

Porque nuestra casa era “de él” y yo so una mujer fuerte e independiente, después de años de tratar que funcione la relación, me mudé y comencé a manejar una finca en Maricao, esperando que pudiéramos compartir la responsabilidad de ser padres mientras vivíamos separados. Sin embargo, el coraje de Manolo y su agresividad hacia mi empeoró y vivíamos con miedo. El me hostigaba, me seguía, me insultaba, pateaba las puertas de mi hogar en las noches...etc. Hay un sinnúmero de testigos y video en nuestra comunidad que han visto su ira y las atrocidades que ha cometido frente a nuestros hijos y hasta otros niños que han estado en la playa o en otros sitios públicos.

Soy una persona con compasión y no llame a las autoridades para proteger a Manolo, esperando que cambiara y nunca lo hizo. Eventualmente, en el 2014, me tiró pesticidas en la cara mientras me atacaba verbalmente frente a los niños.

Finalmente, decidí obtener una orden de protección para que pudiésemos entregar y recoger a nuestros hijos en un lugar seguro y nuestros niños no vieran más el abuso. Cuando se enteró de la orden, se fue a casa de sus padres en Humacao, contrató un poderoso abogado con el dinero de sus padres y me demandó para quitarme la custodia alegando que yo era una madre negligente. Desde entonces, el abuso ha sido “legal”. El proceso en el tribunal ha sido tan injusto, incompetente y traumático para mis hijos, que tenía que tomar acción para protegerlos. Me los arrebataron a pesar de que ellos pedían estar conmigo. Los obligaron a un estilo de vida que les causaba estrés y ansiedad e hice lo que cualquier buena madre haría.

Tuve muchos problemas en el tribunal por mi cultura y limitaciones económicas, pero trabajé sin parar para buscar ayuda para mi y mis hijos en Puerto Rico. Sin embargo, parece que no importa lo que hiciera, nunca le iba a dar a mis hijos la paz que se merecen.

Debido a que él se quedó con la casa, los carros y el pequeño negocio que teníamos (hicimos un guesthouse en nuestra residencia), y todo lo demás que teníamos, tuve que empezar de cero y construirme una casita por la que trabajé fuertemente. Luego, cuando la trabajadora social desacredito todas sus denuncias de que era una madre negligente, el y su abogado comenzaron una campaña para quitarme a mis hijos basándose en razones económicas y acuerdos que me obligaron a hacer con un traductor en sala bajo la amenaza de que mis hijos vivirían en Humacao con sus abuelos paternos porque su padre no pasó los exámenes psicológicos ni los de dopaje.

Cuando no pude pagar el colegio privado, radicó una moción de incumplimiento y me revocaron la custodia compartida. Me impresiona como esto es razón suficiente para mantener a mis hijos lejos de mi, una buena madre. Sufrimos tanto. Mis hijos y yo compartimos un vínculo que se creó basado en amor, entendimiento y respeto.

Podría escribir un libro sobre todo esto, pero sería una historia muy larga para contar ahora. Mis hijos están felices porque están conmigo pero necesitamos ayuda para no vivir con miedo y regresar a Pueto Rico

Tengo todos los documentos necesarios para que alguien nos ayude a salir de esta injusta situación. Tengo además videos de cámaras de seguridad que muestran a Manolo hostigándome frente a los niños y ellos rogándole para que parara. Sin embargo, el tribunal ignoró todo esto. Por favor ayúdennos para que mis hijos disfruten lo que les queda de su niñez.