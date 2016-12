Municipios con fondos en el BGF se quedarán sin recibirlos

El gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares insistió el martes en que la parte que funciona como banco del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), será cerrado.

“El banco no tiene dinero. El mecanismo de banca simplemente no funciona. Lo que nosotros hemos estado analizando es de desarrollar un mecanismo para, número uno, cerrar y eliminar la parte de la banca, pero a la misma vez, hay una serie de connotaciones que tenemos que analizar cuidadosamente, como por ejemplo, los bonos que se han emitido de las cooperativas y de los bonistas del patio. Así que, estamos en un proceso de evaluación, pero lo cierto es lo que había dicho en la campaña, que la funcionalidad del banco no será igual”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

Cuestionado entonces sobre qué pasará con los fondos de los municipios que actualmente están congelados en la entidad, Rosselló Nevares contestó que están analizando la acción a tomar e insistió en que no hay dinero.

Las expresiones del gobernador electo fueron a raíz de declaraciones como las del alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, quien alegó que por la congelación de unos 72 millones de dólares que el BGF tiene de su municipio, no se renovarán contratos que vencen al 31 de diciembre.