NBC: DHS prepara una nueva ola de redadas

El Departamento de Seguridad Fronteriza del presidente Donald Trump planea realizar redadas en todo el país para capturar a 8,400 inmigrantes indocumentados a finales de este mes, según dijeron a NBC tres funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y un documento interno que describió el plan como "la operación más grande de su tipo en la historia de ICE" (Inmigración y Aduanas de EEUU por sus siglas en inglés).

Las redadas, programadas durante cinco días a partir del 17 de septiembre, se denominan "Operación Mega", según el documento, un memorando circuló en toda la agencia en agosto.

No es inusual que las operaciones de ICE tengan como destino a cientos, o incluso miles de inmigrantes. El número más alto que lo normal puede ser parcialmente impulsado por un esfuerzo para alcanzar un objetivo de deportación al final del año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre, según dijo uno de los funcionarios.

La Operación Mega aún está en la etapa de planificación y sus detalles pueden cambiar o incluso puede ser cancelado, dijeron los funcionarios, especialmente a medida que la agencia reasigna recursos para operaciones de rescate en la Florida antes del huracán Irma.

Si se llevara a cabo, vendría tras la controversial decisión de Trump de poner fin al programa Acción Diferida por Llegadas de la Niñez, conocido como DACA, que permite que algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos como niños, pudieran quedarse en el país.

Los agentes de inmigración a menudo sólo detienen de un cuarto a la mitad de la población objetivo debido a la dificultad de localizar a los individuos y hacer que abran sus puertas a los agentes.

El ICE ha estado planeando la operación internamente desde mediados de agosto y ha instruido a los oficiales que tomarán parte para que apunten a adultos considerados como pandilleros o perpetradores de crímenes graves, dijo uno de los funcionarios. Otros inmigrantes indocumentados no sospechosos de delitos también pueden ser capturados en las incursiones como "colaterales", dijo el funcionario.

La operación Mega no atacaría a los menores, dijo uno de los funcionarios. Y los beneficiarios de DACA no corren el riesgo de ser deportados hasta el 5 de marzo de 2018, fecha en la cual el presidente Trump estableció el vencimiento del programa si el Congreso no actúa para que sea ley.

Dave Lapan, portavoz del Departamento de Seguridad Fronteriza, dijo el jueves que los agentes de inmigración no buscarían a los inmigrantes sin antecedentes criminales que buscan refugio del huracán Irma. La agencia siguió el mismo protocolo en áreas de Texas devastadas por el huracán Harvey la semana pasada.