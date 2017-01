Neoyorquinos responden al decreto de Trump

NUEVA YORK - El aeropuerto John F. Kennedy se convirtió en el escenario de una nutrida protesta en contra del decreto del presidente Donald Trump, que impediría el ingreso a Estados Unidos de cualquier refugiado durante cuatro meses, alegando que la prohibición es necesaria para mantener fuera del país a los "terroristas islámicos radicales".

Con gritos de "No hay odio, ni miedo, los refugiados son bienvenidos aquí", cientos de manifestantes se congregaron la tarde del sábado en el aeropuerto John F. Kennedy, en donde

Unos 12 refugiados fueron detenidos bajo la orden ejecutiva del presidente Trump, según reportó nuestra cadena hermana NBC.

Más de 300 manifestantes se reunieron frente del área de llegadas internacionales de la Terminal 4 y portaban pancartas con consignas como "No a la prohibición, no al muro" y "Los refugiados son bienvenidos".

La orden ejecutiva de Trump también prohibió la entrada indefinida de los refugiados de Siria e impuso una prohibición de 90 días a todos los que traten de migrar a Estados Unidos desde siete naciones de mayoría musulmana.

Una de los refugiados en detenidos el sábado en el JFK fue Hameed Jhalid Darweesh, quien trabajó para EEUU en Irak realizando varias funciones, incluyendo servir como traductor para el ejército estadounidense.

Darweesh fue solicitado para trabajar con el ejército de Estados Unidos al menos dos veces, según The New York Times.

Casi cuatro horas después de la noticia de la detención, el congresista Jerry Nadler anunció que Darweesh fue liberado.

Los miembros de la Alianza de Taxistas de Nueva York (NYTWA) también acudieron a la protesta, para expresarse acerca de la violencia contra los musulmanes.

NO PICKUPS @ JFK Airport 6 PM to 7 PM today. Drivers stand in solidarity with thousands protesting inhumane & unconstitutional #MuslimBan. — NY Taxi Workers (@NYTWA) January 28, 2017

"Hoy, los taxistas se unen a la protesta en el aeropuerto JFK en apoyo de todos aquellos que actualmente están siendo detenidos #NoBanNoWall", tuiteó la organización sin fines de lucro.

La organización añadió que las órdenes ejecutivas ponen a sus miembros, muchos de ellos musulmanes, en más peligro que después del 9/11, cuando los crímenes de odio contra los musulmanes se dispararon.

La congresista Nydia Velázquez, de Brooklyn, también se unió a la protesta.

JFK right now: @RepJerryNadler@NydiaVelazquez arrive for press conference & rally to support refugees detained at the airport. Join them! pic.twitter.com/CcpzIBWUBX — MaketheRoadNewYork (@MaketheRoadNY) January 28, 2017

"Es un día triste para el pueblo estadounidense. Esto no es lo que somos, esto es una afrenta a nuestros valores estadounidenses", dijo Velázquez. "Se trata de una cuestión de vida o muerte. Este tipo de acciones socavan nuestra seguridad nacional, y nuestro presidente, Donald Trump, no lo entiende”.

En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el gobernador Andrew Cuomo también se pronunció en contra del decreto.

We are a nation of bridges, not walls. This is not who we are. And not who we should be. pic.twitter.com/ipfjkJtDOk — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 28, 2017

El organizador comunitario Daniel Altschuler y la organización Reform Immigration For America, un grupo de defensa de derechos de los inmigrantes, intentaron liberar a los refugiados en custodia, pero se le pidió que saliera del aeropuerto, según tuiteó.

We were just thrown out of airport for being here to free refugees. Told we have no "legitimate purpose." #MuslimBan@RI4A@AmericasVoice — Daniel Altschuler (@altochulo) January 28, 2017

Dos familias sirias que llegaron al Aeropuerto Internacional de Filadelfia desde Doha, Qatar fueron detenidos brevemente por los funcionarios de aduanas y de la patrulla fronteriza antes de que fueran enviados a casa en un vuelo de regreso de 18 horas, de acuerdo con un miembro de la familia en Allentown, Pensilvania.