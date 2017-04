"No ha lugar" demanda de estudiantes contra la UPR

La jueza superior Lauracelis Roques Arroyo declaró el jueves no ha lugar la demanda presentada por unos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), contra la presidenta interina Nivia Fernández para exigir el restablecimiento del calendario académico pese al paro estudiantil.

"Reiteramos que la prueba de la parte demandante fue débil e insuficiente ante los requisitos procesales necesarios para expedir un injunction preliminar y ordenar un mandamus. En palabras más sencillas; la parte demandante no ha puesto al Tribunal en condición de determinar que en efecto los daños reclamados sean irreparables, que no exista otro remedio adecuado en ley y que exista la constancia de que el requerimiento previo en cuanto al mandamus haya sido enviado a la Rectora antes de la presentación de la Demanda. Al contrario la prueba desfilada por la parte demandante fue a los fines de indicar que las “personas impidiendo el acceso son personas relacionadas con el paro” o “estudiantes”, que no son funcionarios ni están relacionados en forma alguna con la parte demandada. Además, la parte demandante admitió que “no es un daño inminente”. Incluso, la prueba desfilada por la parte demandante demostró que en esta etapa de los procedimientos los daños son especulativos", dicta el documento.

Entre los demandantes se encuentran los estudiantes Anamar Menéndez González, Rosaima Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero y Gabriela Firpi Morales.

La vista de Injunction Permanente fue señalada para el 20 de abril de 2017, a las 10:30am.