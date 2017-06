Nuevo traje de baño peludo desata muchas pasiones

NUEVA YORK – El lanzamiento de una línea de trajes de baños se ha vuelto viral y ha dejado a muchos confusos por su inusual confección “peluda”.

La tienda Beloved Shirts está vendiendo un traje de baño de una sola pieza “Sexy Chest One Piece Swimsuit” con apariencia de pecho peludo para las mujeres que busquen llamar la atención este verano.

El traje de baño viene en tres tonos de piel diferentes y a un costo de $44.95.

Lo puedes adquirir en tamaños desde XS a XXL.

Debajo puedes ver como una madre lo modela para sus hijos y estos reaccionan: Make 'em say WTF 🌎FREE US shipping 👌🏻Link in bio A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on Jun 7, 2017 at 12:37pm PDT



¿Te atreves?

Tag someone who NEEDS this suit - we dare ya 👙 Link in bio A post shared by Beloved Shirts (@belovedshirts) on May 29, 2017 at 2:21pm PDT