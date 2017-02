La Cámara de Representantes de Puerto Rico busca aprobar una medida para hacer más estricta la ley que exige la vacunación de los menores de 21 años para ingresar a la escuela.

El proyecto, radicado bajo el nombre “Ley de Vacunación de Estudiantes”, incluirá también centros de cuidado diurno, de tratamiento social, de administración de exámenes relacionados a estudios en el hogar e instituciones juveniles.

“En aquellos casos en que el estudiante o menor de edad no presente el certificado de vacunación al inicio de las clases, el registrador o el director de la institución deberá notificar por escrito al estudiante menor de edad, o a sus padres o tutor, de que no se ha sometido el certificado de vacunación y de que no se aceptará el estudiante o menor de edad a clases sin dicho certificado”, se explica en el proyecto.

Sin embargo, la medida establece que habrá dos excepciones para admitir a un estudiante sin haberse vacunado.

La primera, es presentar una declaración jurada de que el estudiante o sus padres pertenecen a una organización religiosa cuyos dogmas no acepten la vacunación. En esta, se debe indicar la religión o secta a la que pertenecen y debe estar firmada por el ministro del grupo religioso.

La segunda excepción sería que se presente una certificación médica en el que se establezca que el menor padece de una condición y que vacunarse podría ser perjudicial para su salud. El proyecto exige, además, que se indique la razón específica y la duración de las circunstancias contraindicadas de la vacunación.

“Los estudiantes o menores de edad exentos de las disposiciones de esta Ley podrán ser vacunados durante una epidemia, según lo determine un representante autorizado del Departamento de Salud, con previa notificación a los padres o tutores, pero sin necesidad del consentimiento de los padres o tutores”, expone el proyecto.

Padres del sector público y privado del País se han manifestado en contra de esta medida

“Eso es una mafia. La ley 25 es inconstitucional porque viola el artículo 3 la de la misma, que es la libre religión”, expresó Tania Meléndez, madre en contra de este proyecto propuesto por la representante Lydia Méndez Silva.

El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, por su parte, dijo que estaría dispuesto a escuchar las manifestaciones del pueblo.

“Quiero evaluar el proyecto en todos los puntos. No podemos dar nada por sentado si no escuchamos al pueblo”, expresó el también representante.

Morales se estará reunirá mañana con el sector religioso, específicamente con el sacerdote católico Carlos Pérez, para entablar una conversación con respecto al proyecto de ley.