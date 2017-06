Observadores internacionales y nacionales se reúnen previo a plebiscito

El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Carlos Mercader, participaron el sábado en la orientación a los observadores nacionales e internacionales del plebiscito de estatus.

Además, los observadores conversaron con Thomas Rivera Schatz, Iván Rivera y Samuel Quiñones, representantes de la fórmula de la estadidad, la libre asociación y la independencia, respectivamente.

El licenciado Jason Emert, director ejecutivo de la Misión Observadora, sostuvo que “el grupo tiene el fin de validar el proceso plebiscitario a nivel nacional e internacional”.

La delegación de observadores está compuesta por los congresistas Darren Soto (D- Florida) y Don Young (R-Alaska).

Además participan Laura Villalba, miembro de la Comisión Federal de Elecciones (FEC, por sus siglas en inglés); Ann M. Ravel, ex comisionada de la FEC; Donald L. Fowler, expresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés); Fernando Bautista, diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN); Michael P. Mehaan, ex miembro de la Junta de Radiodifusión de Gobernadores (BBG, por sus siglas en inglés); Thaddeus G. McCotter, ex congresista de Michigan; Jason Isaac, representante de Texas; Chris Johnson, representante de Mississippi; Giovanni Cicionne, expresidentedel Grand Old Party / Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés) de Rhode Island; John Canegata, expresidente del GOP de las Islas Vírgenes; y, el Hon. Elías Serulle, Diputado de la República Dominicana.