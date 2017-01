Oficial contrata "asesino a sueldo" para golpear a ex esposa

NUEVA YORK- Un oficial de prisión federal que trabaja en una cárcel de Brooklyn, trató de emplear a un “asesino a sueldo” para mutilar y paralizar a su ex esposa y a su actual pareja, según reportes policiales.

George Gonzalez fue arrestado cuando llamó a un “asesino a sueldo”, quien resultó ser un policía encubierto. Gonzalez trató de orquestar una brutal golpiza contra su ex esposa y su pareja, para que estos no pudieran recuperarse jamás, según reportes.

El pasado 20 de diciembre del 2016, Gonzalez llamó al supuesto “asesino a sueldo” para preguntarle cuánto cobraría por “mutilar y paralizar a la pareja”, según una orden de arresto.

Tres días después, Gonzalez se reunió con otro policía encubierto cerca de su trabajo en Sunset Park, Brooklyn, con fotos de su ex y la pareja actual de esta, para preparar al presunto “asesino a sueldo”. Luego, el oficial le dio la dirección de su ex en la Florida y les dijo “que el acto debería lucir como un robo” y que tomaran artículos de valor como pago parcial. Agregó que él no los quería muertos, solo tan mutilados que tuvieran que sufrir por el resto de sus vidas, según reportes policiales.

La policía tiene grabaciones de Gonzalez sugiriendo diferentes formas de agredir a la pareja incluyendo, “tomar un martillo y golpearles en la columna”.

El oficial correccional dijo que le gustaría que el trabajo fuera realizado en febrero, luego de un caso en la corte con su ex esposa y que luego tenía otro trabajo para el presunto asesino Además, Gonzalez le ofreció la dirección de un familiar de la mujer, para que este lo saqueara, como parte de su primer pago. Agregó que él lo haría el mismo pero que ya había visitado la casa y la ex esposa le había llamado a la policía.

Según oficiales del orden público, Gonzalez trabajaba como oficial federal de correccionales, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sin embargo, ahora se encuentra bajo arresto sin derecho a fianza.