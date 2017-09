De horror: Mujer desesperada pide auxilio en San Martín

En un video publicado en las redes sociales, una mujer desesperada pide ayuda para la gente de San Martín tras el paso del huracán Irma.

"Necesitamos ayuda. Necesitamos que nos saquen de aquí", dice la mujer, que no ha sido identificada, mientras enseña como su casa quedó completamente destruida. Cuenta, además, que ella y su familia estaban en la residencia cuando el devastador huracán la destrozó.

"La calle es la guerra. La gente se mata. Se matan a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua. Por un trozo de pan... No hay comida. No hay agua. No hay gasolina. Solo queda matarse entre ellos", advierte.

En su grabación, la mujer alega que hay mucho más de 10 muertos en la isla y que incluso, se pueden ver cadáveres en la calle.

"Que no se les olvide que estamos aquí", ruega.

Mira el video