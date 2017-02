Policía: Pastor huye desnudo al sorprenderlo en adulterio

Un reconocido pastor de Tallahassee se vio obligado a huir desnudo de una vivienda familiar después de que un marido llegó temprano al hogar y presuntamente lo encontró teniendo relaciones sexuales con su esposa, según explicó la policía.

El presunto episodio de adulterio del pastor O. Jermaine Simmons recorre actualmente las redes sociales y su discurso de arrepentimiento ante la congregación de Jacob Chapel está colgado en Youtube con miles de visitas durante la última semana.

Los detalles del incidente, ocurrido el pasado 17 de enero, aparecen en un reporte policial, descrito por el diario Tallahasse Democrat.

"Estoy sufriendo porque te he lastimado", dijo Simmons en un sermón del pasado 22 de enero. "No puedo hablar con personas de fuera. No soy el pastor de Tallahassee. No soy el pastor de la Florida. Soy el pastor de la capilla de Jacob. Me duele que tengan que defender mis acciones. No pueden defender el pecado ", continuó el pastor en medio de aplausos de su congregación.

Según un informe de la Policía de Tallahassee, los oficiales fueron a los apartamentos de Sienna Square en Capital Circle Northeast en la tarde del 17 de enero después de que una mujer llamó para informar que su esposo estaba enojado y tenía una pistola después haberla encontrado teniendo relaciones sexuales con Simmons en el dormitorio de la hija.

El hombre enojado llegó temprano a la casa después de que la escuela lo llamó para recoger a su hijo enfermo. La escuela había intentado sin éxito contactar a la mujer.

Según el reporte del diario de Tallahassee, la esposa relató que Simmons pasó por su casa para discutir el inicio de un negocio y proporcionar ropa y zapatos a los niños menos afortunados, pero terminaron en la cama.

La mujer le dijo a la policía que ella y Simmons comenzaron a tener una relación el pasado octubre.

Después de que el marido irrumpió en la casa, gritó: "Voy a matarlo", y corrió hacia el dormitorio principal por su pistola. El pastor huyó del apartamento desnudo y se escondió detrás de una cerca.

La esposa entonces llamó a la policía y el marido se fue con la ropa de Simmons, la billetera y las llaves del coche, y amenazó con exponer el caso en Facebook.

La esposa le dijo a la policía que su marido nunca la amenazó y se negó a presentar cargos contra él. Simmons también se negó a presentar cargos.

Después de negociaciones telefónicas con la policía, el marido devolvió las pertenencias de Simmons y entregó la pistola al presidente de la NAACP en Tallahassee, Dale Landry.

"Mis oraciones a las familias involucradas, a la iglesia ya nuestra comunidad", dijo Landry.

El fiscal federal Jack Campbell dijo que en virtud de los “intereses de todos los involucrados" no se abrirá un caso delictivo. El escándalo estalló la misma semana en que Simmons y su iglesia estaban celebrando el onceavo aniversario de su liderazgo religioso.

La celebración tenía previsto un lanzamiento con firmas del primer libro de Simmons, titulado "Necesito un hombre", que se presenta como “una nueva perspectiva sobre los problemas de la hombría piadosa y la tutoría".

Simmons, que está casado y tiene un hijo, es bien conocido en la capital de la Florida por atender las necesidades físicas y espirituales de los estudiantes universitarios y los necesitados. Él estableció un refugio nocturno y organiza un evento anual que recoge y distribuye mochilas y otros útiles escolares para cientos de niños de Tallahassee.

Simmons, que ha dirigido la iglesia independiente desde 2005, dijo que no dejará de predicar.

"Lo que quiero de Dios, ya lo he recibido: es su perdón", dijo Simmons en su discurso a los feligreses. "Lo que estoy pidiendo a nuestros miembros son sus oraciones y su perdón".

En respuesta, la congregación se puso de pie y aplaudió durante varios minutos.