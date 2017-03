NUEVA YORK - Una petición que rápidamente se ha esparcido como pólvora por internet ha pedido a los miembros del Senado que obliguen a la primera dama Melania Trump a mudarse a la Casa Blanca o a pagar por su propia seguridad en la ciudad de Nueva York.

La petición dice que los contribuyentes estadounidenses están pagando una "cantidad exorbitante de dinero" para proteger a la primera dama y su hijo de 11 años de edad, Barron, en Trump Tower y que la financiación debe ser eliminada.

Para este martes la petición en change.org había recolectado poco más de 120,000 firmas de su meta de 150,000. Si se alcanza el objetivo, la petición será entregada a los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

Una carta propuesta a los senadores Sanders y Warren dice: "Hagan que Melania Trump se quede en la Casa Blanca o pague sus gastos".

La policía de Nueva York calculó que cuesta entre 127,000 y 146,000 dólares al día para proteger a la primera dama y su hijo Barron Trump, de 10 años, cuando el presidente Trump no está en la ciudad, informó The New York Times. Cuando el presidente está en la ciudad, cuesta alrededor de $308,000 al día. Eso equivale a unos 50 millones de dólares al año para proteger a la primera dama y a su hijo, según el Times.

Mientras el presidente Donald Trump se trasladó a la Casa Blanca después de su inauguración en enero, su esposa y su hijo menor se han quedado en Manhattan. El presidente ha dicho que los dos se trasladarían a Washington, D.C., con él cuando Barron termine su año escolar.