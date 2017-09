El Secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier anunció la determinación de posponer la fecha límite de radicación de ciertas planillas y declaraciones y el pago de ciertas contribuciones que vencen durante el mes de septiembre de 2017.

"En Hacienda, continuamos tomando las medidas necesarias y flexibles para asistir a los contribuyentes ante el paso del huracán Irma por Puerto Rico y asegurar el fiel cumplimiento de éstos con las disposiciones del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado", sostuvo el funcionario al momento que explicó que, no se impondrán penalidades por causa de dicha posposición.

Se complica la conexión de servicio de la AEE

"El proceso va a tomar una velocidad más lenta en los próximos dos días". (Publicado sábado 9 de septiembre de 2017)

Maldonado Gautier indicó que, pondrá a disposición de los contribuyentes el equipo y materiales para que puedan completar el proceso de preparación y radicación de planillas y pagos del Impuestos Sobre Ventas y Uso ("IVU") correspondiente.

Este equipo, estará disponible durante los meses de septiembre y octubre en las oficinas centrales del Departamento ubicada en el Edificio Intendente Ramírez del Viejo San Juan.

Listado de formularios y cambios de fecha, según la Carta Circular de Rentas Internas número 17-13:

Los siguientes formularios y pagos con fecha de vencimiento para el 10 de septiembre, serán extendidos hasta el 18 de septiembre:

Generadores eléctricos: Alivio para unos, pesadilla para otros

"Nuevas, de dos o tres días y ya no sirven". (Publicado sábado 9 de septiembre de 2017)

- SC 2225 - Planilla Mensual de Arbitrios de agosto 2017 y el pago correspondiente

- SC 2222 - Planilla Cuatrimestral sobre el Depósito de Protección Ambiental * 480.9A - Depósito de las Contribuciones Retenidas en el Origen por Servicios Prestados y pagados en agosto 2017

- SC 2915 D - Planilla Mensual de Impuesto sobre Uso en Importaciones de agosto 2017 y el pago correspondiente en el caso de importadores afianzados

Los siguientes formularios y pagos con fecha de vencimiento para el 15 de septiembre, serán extendidos hasta el 22 de septiembre:

Familia lo pierde todo a causa de una fuerte ráfaga

El mayor de los hijos narró cómo intentó consolar a sus hermanitos. (Publicado domingo 10 de septiembre de 2017)

- 480.36 - Monthly Excise Tax Deposit Form Pursuant to Act No. 154 of October 25, 2010

- 480.9 - Depósito de las Contribuciones Retenidas en el Origen por Dividendos de Corporaciones pagados en Agosto 2017

- 480.9 - Depósito de las Contribuciones retenidas en el Origen por Distribuciones de Sociedades realizadas en agosto 2017

- SURI - Pago Primer Plazo IVU quincenal del mes de septiembre de 2017

- 480.9 - Depósito de las Contribuciones retenidas en el Origen por Intereses pagados en agosto 2017

- 480.9 - Depósito de Penalidad de 10% retenidas en el Origen de Cuentas de Retiro Individual por retiros realizados en agosto 2017.

- 480.9A - Depósito de las Contribuciones Retenidas en el Origen por pagos por Indemnización Judicial o Extrajudicial realizados en agosto 2017

- 480.31 - Depósito de las Contribuciones retenidas en el Origen a personas no residentes durante el mes de agosto 2017

- 480.32 - Depósito de las Contribuciones sobre regalías retenidas en el origen durante el mes anterior

- 499 R-1 - Depósito mensual de la Contribución sobre Ingresos Retenida a Empleados durante el mes anterior (patronos con depósito mensual)

- 480.9A - Pago Estimado de la Contribución sobre Ingresos de la Participación Proporcional en el Ingreso de Sociedades, Sociedades Especiales y Corporaciones de Individuos con año natural.

- 480.37 - Estimated Tax Deposit Form - Net Income Attributable to Puerto Rico sources pursuant to Section 1123(f) of the Puerto Rico Internal Revenue Code, as amended - Third Installment - Individual taxpayers and calendar year corporate taxpayers.

- 480.E-1 - Pago del tercer plazo de la contribución estimada - Individuos y Corporaciones con año natural Los siguientes formularios y pagos con fecha de vencimiento para el 15 de septiembre, serán extendidos hasta el 29 de septiembre:

- 480.2EC - Planilla Informativa sobre Ingresos de Entidades Conducto con cierre de año el 30 de junio de 2017

- 480.2 / 480.30 (II)- Planilla de Contribución sobre Ingresos de Corporaciones o negocios con decreto de exención con cierre de año el 31 de mayo de 2014

- 480.2EC - Planilla Informativa sobre Ingresos de Entidades conductos con cierre de año el 31 de marzo de 2017 y que radicaron a tiempo una solicitud de prórroga

- 480.2 / 480.30 (II) - Planilla de Contribución sobre Ingresos de Corporaciones o negocios con decreto de exención con cierre de año el 28 de febrero de 2017 y que radicaron a tiempo una solicitud de prórroga.

El titular de Hacienda añadió que, en el caso de la Planilla Mensual de IVU, que vence el 20 de septiembre de 2017, y el segundo plazo del IVU quincenal, que vence el 2 de octubre de 2017, se mantienen las fechas de radicación establecidas.

Se determinó además, dejar sin efecto la imposición de las penalidades dispuestas en el Subtítulo F del Código relacionadas a la radicación y pago de las planillas, formularios, retenciones y pagos de estimada de contribuciones sobre ingresos, arbitrios e IVU durante el mes de septiembre de 2017 a todo contribuyente que, demuestre haber llevado a cabo todas las diligencias pertinentes en un ejercicio de buena fe para cumplir con las disposiciones del Código.

En caso de que el sistema imponga una penalidad, el contribuyente deberá solicitar la eliminación de la misma acudiendo a la Oficina de Servicios al Contribuyente más cercana, junto con la evidencia de radicación y pago.

Para información adicional relacionada con las disposiciones de la Carta Circular de Rentas Internas número 17-13, puede comunicarse al (787) 622-0123, opción 6.

Para obtener copia del documento, puede acceder a la sección "Publicaciones" en la página web www.hacienda.pr.gov.