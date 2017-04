Presidenta interina dice que no renunciará

La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, Nivia Fernández Hernández, rechazó el jueves la solicitud de renuncia aprobada por los estudiantes y los profesores en sendas asambleas.

“Uno no abandona el reto en tiempos difíciles. Entiendo que yo soy producto de la Universidad, llevo muchos años trabajando en la Universidad y en este momento entiendo yo que mi mayor compromiso es estar aquí dando el frente y viabilizando los mayores esfuerzos de diálogo y que la universidad se mantiene operando”, dijo Fernández Hernández en conferencia de prensa.

“Este es un momento bien difícil para todo Puerto Rico. Yo he asumido ese compromiso y estoy disponible para seguirlo cumpliendo. No es una gestión fácil recibir el reclamo de estudiantes que no puedan reconocer la gestión de esta servidora que estamos haciendo el máximo posible”, añadió.

Fernández Hernández rechazó además que a pesar de que varios recintos se encuentran paralizados por los estudiantes, el sistema universitario esté inoperante.

“Hay una manifestación de los estudiantes, pero eso no implica - en este momento- que la unidad ha perdido su control”, expuso la presidenta interina.

Según Fernández Hernández, los recintos de Ponce, que lleva 13 días intermitentes de paro y Río Piedras con 8 días son los que enfrentan pérdidas significativas de calendario académico.

Insistió en que no se contempla solicitar la intervención de la Policía.

En la conferencia de prensa, participaron los rectores de los siete recintos en los cuales se apoyó el voto de huelga. Los regentes admitieron que los estudiantes son los que mantienen el control de los portones y en algunos recintos, a través del diálogo, se ha logrado acceso a ciertas personas a realizar algún tipo de trabajo.

El recinto de Carolina, todavía no ha comenzado la huelga. Se supone que el proceso huelgario inicie el 12 de abril.