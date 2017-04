Raymond Arrieta alerta a sus seguidores sobre fraude

Fraude Fraude Fraude . En estos momentos hay una señora pidiendo dinero a nombre mio en el area de Hato Rey cerca de Telemundo, Està entrando en todos los negocios , Es Fraude Fraude. No està Autorizada a pedir dinero a nombre mio #davida #hospitaloncologico #telemundopr

