Reaparece Perelló con mensaje de Navidad

El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló divulgó un escrito el domingo en el que recomienda entender y comprender a Cristo como razón de la Navidad.

“La verdad es que ni soy, ni me creo pastor o reverendo, pero un matrimonio de ellos me enseñó a entender y comprender a Cristo, su poder y como obra en los hombres. Mi vida ha sido buena, tengo una hermosa familia y personas que han caminado a mi lado en los momentos de mucha alegría y de mucho dolor. En ese camino siempre, siempre, Dios ha puesto personas maravillosas, algunas hicieron su obra en mí y no las he vuelto a ver, todos me ayudaron a marcar mi ruta”, señaló el exlíder cameral en una columna titulada “El Rey Lechón y Don Cuatro”.

“Pensé y creí que lo que había logrado era su único plan conmigo y yo visualicé los próximos logros como escritor de historia, pues sentía que Él siempre me ayudaba y vivía pequeños milagros en momentos claves de mi vida y familia. Pero como ya he mencionado uno no es el conductor en todo momento de su vida. Hay momentos que Dios deja las cosas en piloto automático y tú te crees que estás conduciendo y no es así. Cuando Dios retoma el rumbo para cambiarlo es algo inesperado y va a poner a prueba tu fe y amor con retos difíciles para superarlos. Ahí tú decidirás si aceptas sus planes y camino, aceptando los retos y venciéndolos”, agrega el escrito.

Asimismo dijo que “Dios es bueno siempre, pero tiene que escoger a sus hijos, soldados fieles para que lo acompañen en su gesta de amor al mundo”.

Por último, Perelló instó a los lectores a hacer un análisis de sus palabras y “que surjan tus propias conclusiones, vivencias, temores, dudas, escepticismo y si solo florece en ti, ira y maldad hacia el que escribe léelo varias veces más por qué no estás ni cerca de estar listo para cuando llegue tu prueba”.

Aquí podrás ver la totalidad del mensaje: