Rectores de Mayagüez y Carolina retiran sus renuncias

Dos rectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) retiraron hoy sus renuncias, dos días después de presentarlas por medio de una carta, a horas de que la pasada presidenta interina Celeste Freytes informara que abandonaría el puesto.

En la carta, tanto John Fernández Van Cleve como Moisés Orengo Avilés firmaron su renuncia como rectores de los recintos de Mayagüez y Carolina respectivamente.

Junto a Fernández y Orengo, otros ocho rectores también anunciaron su decisión en la misiva, como protesta por los recortes propuestos por la Junta de Control Fiscal. A continuación la lista original.

Noel Aymat Santana- Rector Recinto de Ciencias Médicas

María de los Ángeles Castro Arroyo- Rectora Interina, Recinto de Río Piedras

José Encarnación González- Rector Interino, Recinto de Humacao (Posteriormente, se indicó que no presentó su renuncia)

Margarita Fernández Zavala- Rectora, Recinto de Bayamón

Otilio González Cortés- Rector, Recinto de Arecibo

Moisés Orengo Avilés- Rector, Recinto de Carolina

Doris Torres Negrón- Rectora, Recinto de Utuado

Nelson Vera Hernández- Rector, Recinto de Aguadilla

“Les informo que, en el día de hoy domingo, 19 de febrero, tuve la oportunidad de conversar con la doctora Nivia Fernández, nueva presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien me solicitó que siga ejerciendo como Rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y acepté continuar con mis labores”, explicó Fernández por escrito.

Por su parte, Orengo indicó que “El pasado jueves puse mi puesto a disposición, no obstante, recibí la petición de reconsiderar esta decisión, y así lo he hecho. Mi renuncia sería efectiva el viernes, 24 de febrero, pero la misma no se procesará”, informó el doctor Moisés Orengo Avilés, rector de la UPR en Carolina.