Renuncia Ángel Crespo a Bomberos y AEMEAD

El Jefe del Cuerpo de Bomberos y Director Ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Crespo, anunció este sábado la culminación de sus funciones.

En un comunicado de prensa, explicó que de esta manera el funcionario concede el espacio al gobernador entrante Ricardo Rosselló para que nombre funcionarios de su confianza a los puestos que ha ocupado desde el inicio del cuatrienio.

“Le he comunicado al Gobernador Electo mi decisión de renunciar a todas las posiciones que actualmente ocupo en el servicio público efectivo el 31 de diciembre, de modo que él pueda seleccionar a las personas de su confianza para llenar las referidas posiciones y constituir su equipo de trabajo. Luego de una intensa reflexión, hago disponible mi puesto que no ha vencido. Durante las vistas de transición el Comité del Gobierno entrante me preguntó de manera directa si estaba dispuesto para hacer disponible mi cargo, aunque tengo un compromiso por dos años más, la consecución de mis metas y objetivos logrados me permite cerrar este ciclo anticipadamente. He decido no dar una batalla por un interés personalista, me parece que es sabio dejar el puesto disponible para que el Gobernador Electo pueda llevar a cabo su política pública”, señaló Crespo en declaraciones escritas.