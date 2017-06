Antes de acusar a Catar, Trump buscó hacer negocios

La Organización Trump disolvió subsidiarias creadas para procurar oportunidades comerciales en Catar apenas seis días después de que Donald Trump juramentó como presidente, de acuerdo con una nueva declaración financiera presentada a nombre del mandatario.

Trump había entregado el control administrativo de la firma a sus dos hijos mayores antes de asumir la presidencia y prometió que su empresa homónima no procuraría más tratos en el extranjero mientras él trabajaba como presidente.

En días recientes, Trump acusó repetidamente a Catar de financiar extremistas, a la vez que varios países árabes encabezados por Arabia Saudí tratan de aislar al país peninsular.

El vicepresidente ejecutivo y director de asuntos legales de la Organización Trump, Alan Garten, dijo el sábado a The Associated Press que disolver las subsidiarias fue “consecuente con nuestra promesa de no tener nuevos tratos en el extranjero”.

“Ya no tenemos motivos para usar estas entidades”, agregó.

Como empresario, Trump trató de entrar a Catar durante mucho tiempo. Catar es un país pequeño pero rico en gas, será anfitrión de la Copa Mundial de fútbol de la FIFA en 2022 y hospeda a unos 10,000 soldados estadounidenses en una importante base militar norteamericana en su suelo. Trump viajó a la capital catarí, Doha, en abril de 2008 para ver proyectos en ese país.

En marzo de 2015, Trump tuiteó que la Organización Trump planeaba un hotel en Doha, junto con otros en Arabia Saudí, Abu Dhabi y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Trump también elogió a Catar durante su campaña presidencial, como cuando exaltó el nuevo aeropuerto internacional de Doha.

“Uno aterriza en LaGuardia, uno aterriza en Kennedy, uno aterriza en LAX, uno aterriza en Newark, y vienes de Dubái y Catar y ves estos (aeropuertos) increíbles”, dijo Trump durante su primer debate con Hillary Clinton. “Ves estos aeropuertos increíbles, y... nos hemos convertido en un país de tercer mundo”.

Sin embargo, Trump no pudo realizar acuerdos comerciales en Catar.

En Dubái, en cambio, los hijos de Trump abrieron un club de golf de marca Trump en febrero y la constructora local DAMAC Properties planea abrir otro, pese a que en Estados Unidos existen preocupaciones por la labor internacional de la Organización Trump. Trump había dicho antes a periodistas que DAMAC había ofrecido 2,000 millones de dólares a la Organización Trump en acuerdos tras su elección, algo que DAMAC también confirmó.