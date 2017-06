''Espero lealtad'', le dijo el presidente Donald Trump al entonces director del FBI, James Comey, durante una cena entre ambos, a lo que el exfuncionario le respondió: ''usted siempre obtendrá de mi honestidad''.

Este intercambio, incluIdo en el discurso introductorio que brindará Comey ante el Senado este jueves, ocurrió en enero durante una cena en la Casa Blanca.

Trump y Comey estaban solos. Y tras la conversación, se quedaron mirando, sin ningún tipo de expresión, durante un "silencio incómodo".

Ese mismo día el presidente le preguntó a Comey si quería mantenerse en su posición, lo que le pareció extraño a este.

En sus declaraciones, Comey recuerda las conversaciones que tuvo con Trump: tres en persona y seis por teléfono.

"Ya me había dicho dos veces que el esperara que yo me quedara y yo le había asegurado que esa era mi intención".

En otra conversación, esta vez telefónica, Trump le solicitó a Comey que hiciera público que él no era blanco de investigación del FBI y que no estuvo involucrado con prostitutas en Rusia, porque era "una nube" que no le permitía llevar a cabo su presidencia.

Los ojos del país y el mundo estarán sobre el exdirector del FBI, Comey, cuando brinde su testimonio ante el Comité de Inteligencia del Senado en el marco de la investigación que llevaba adelante la agencia sobre la supuesta infiltración de Rusia en la campaña electoral y su conexión con miembros del equipo del entonces candidato, el ahora presidente de EEUU, Donald Trump.

El esperado testimonio de Comey -previsto para las 10 am hora del este-, quién fue abruptamente despedido el pasado 9 de mayo y estaba a cargo de la investigación del FBI sobre los posibles lazos entre Rusia y la campaña electoral de Trump, acaparó la atención mediática en Washington y quizás llegue a su clímax el jueves.

La Casa Blanca ha tratado de atraer parte de esa atención al programar encuentros de Trump con legisladores y promover la que ha llamado "semana de la infraestructura", dedicada a una serie de anuncios sobre esa materia y que incluye un viaje del mandatario a Ohio.

Trump, no obstante, también tenía previsto cenar con legisladores republicanos, entre ellos dos senadores -Marco Rubio y Tom Cotton- que tendrán la oportunidad este jueves de hacer preguntas al exdirector del FBI, Comey, cuando testifique en el Comité de Inteligencia del Senado.

Al clima enrarecido por el escándalo que algunos llaman “Russiagate”, se le sumó la filtración por parte de una contratista de inteligencia detenida este fin de semana de un informe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) muestra que el alcance de las operaciones rusas para interferir en las elecciones estadounidenses pudo ser mayor al esperado.

Reality Leigh Winner, de 25 años, y empleada del contratista de inteligencia privado Pluribus International, fue acusada de recopilar, transmitir y manejar de manera incorrecta información clasificada.

Esta es la primera vez que el gobierno del presidente Trump, imputa a una persona por filtraciones a la prensa, algo que el mandatario ha dicho es más grave que la supuesta intención rusa de influir en el resultado de la elecciones del pasado noviembre.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por la prensa estadounidense, Winner estaría detrás de la filtración de documentos de la NSA publicados por el medio online "The Intercept", que detallan operaciones por parte de Rusia más complejas que las conocidas hasta ahora.

Algunos legisladores en el Congreso apuntan a un posible juicio político contra el presidente quien, a su juicio, habría cometido actos que ameritan el “impeachment”, como obstrucción de la justicia con su ya famoso tuit en el que dijo: “espero que no haya grabaciones de nuestras conversaciones, antes que él (James Comey) comience a filtrar a la prensa”.

Trump ha negado una y otra vez que haya intervenido de alguna manera para frenar o demorar la investigación sobre la supuesta infiltración rusa en la campaña y la conexión con su campaña o su administración.