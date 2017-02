Posible anticonceptivo para hombres probado con éxito

Más Videos (1 of 9)

Durante más de un siglo los hombres que no querían tener un hijo tenían una opción permanente para la anticoncepción, la vasectomía.

Pero de acuerdo con los resultados de un estudio realizado en el Centro Nacional de Investigación de Primates de California (CNPRC por sus siglas en inglés) podría haber una alternativa a la vasectomía que es tan eficiente y tiene el potencial de ser reversible.

El procedimiento implica el uso de Vasalgel, que es un hidrogel compuesto por un polímero que se inyecta en el conducto deferente por el cual los espermatozoides nadan a través de su viaje a la fertilización.

El gel se asienta en el tubo y esencialmente bloquea el conducto deferente, actuando como una barrera mecánica para el paso del esperma.

El estudio llevado a cabo por la Dra. Angela Colagross-Schouten, la Dra. Catherine VandeVoort, la Dra. Rebekah Keesler y la Dra. Marie-Josée Lemoy en el CNPRC resultó en la aplicación con éxito de Vasalgel entre un grupo de monos machos, previniendo que tuvieran crías tras la temporada de apareamiento.

El estudio fue publicado en la revista de Andrología Básica y Clínica. De acuerdo al CNPRC se están realizando ensayos clínicos en humanos para un producto similar, denominado RIUSG (Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance) que forra el conducto deferente pero no lo obstruye, en la población masculina en la India, dijo la Dra. Lemoy.

El procedimiento quirúrgico para exponer el conducto deferente es el mismo que una vasectomía estándar, pero en lugar de fragmentar el conducto deferente, se mantiene el vaso intacto e inyectan el Vaselgel en el conducto. La ventaja de esta técnica es el potencial de reversibilidad.

Una vez inyectado el polímero, de acuerdo con estudios en conejos, se puede disolver mediante el uso de una solución de bicarbonato de sodio, dijo Lemoy.

El estudio en el CNPRC involucró a 16 monos, cada uno sexualmente maduro, y duró aproximadamente un año.

Se les inyectó Vasalgel y se aparearon con monos hembra durante varios meses, en algunos casos durante un año. El gel evitó con éxito los embarazos.

Aunque ninguno de los monos recibió el procedimiento para revertir el anticonceptivo, Lemoy indicó que los científicos fueron exitosos en revertir el procedimiento en conejos.

Con las pruebas de eficacia ahora publicadas en monos y conejos, se están preparando los primeros ensayos clínicos en seres humanos a finales de este año.

Parsemus Foundation, una organización sin fines de lucro que desarrolló Vasalgel, tiene como objetivo que la anticoncepción esté disponible en todo el mundo, con una estructura de precios internacional escalonada para asegurar la asequibilidad a todos los hombres, explica el CNPRC en un comunicado.

El primer estudio posterior de la CNPRC explorará la efectividad y estudios posteriores intentarán la reversión (enjuagando el gel para restaurar el flujo espermático), que se ha demostrado en conejos pero aún no en animales más grandes.