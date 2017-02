Rompe récord cantidad de puertorriqueños que emigraron en 2015

En el año 2015, se registró una cifra récord de emigración de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, lo que apunta a que la presente ola migratoria es más grande que el Gran Éxodo de 1945-1960, cuando se estima que 500 mil puertorriqueños se desplazaron, según un informe del Instituto Estadísticas de Puerto Rico.

Sin perder de perspectiva que la ola migratoria de los años 50 comprendía mayor proporción entre la población total en ese entonces, la actual ola migratoria no da signos de menguar. "Según la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico y los Estados Unidos, la cantidad de personas que emigraron de Puerto Rico a los Estados Unidos durante el año 2015 se estimó en 89 mil personas. Cinco mil personas más que en el 2014. Marca una cifra récord desde que se inició esta Encuesta en el 2005”, expresó en declaraciones escritas el gerente de proyectos estadísticos en el Instituto Alberto L. Velázquez-Estrada.

El informe también da cuentas de personas que regresaron a la Isla. “De otro lado, el número de personas que inmigraron durante el 2015 de los Estados Unidos a Puerto Rico se estimó en 25 mil personas, indicando un aumento en relación de las 20 mil personas que inmigraron el año anterior. En consecuencia, el balance migratorio 2015 entre Puerto Rico y los Estados Unidos se mantuvo similar al año 2014 con un estimado de alrededor de -64 mil personas. Este balance neto representa cerca de 1.8% de la población de Puerto Rico”, sostuvo Velázquez-Estrada.

El Perfil de Migrante 2015 del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presenta una mirada al movimiento migratorio de Puerto Rico en el año calendario 2015, utilizando la Encuesta sobre la Comunidad del U.S. Census Bureau, al igual que los datos de movimiento neto de pasajeros aéreos del U.S. Bureau of Transportation Statistic (BTS) y de la Autoridad de los Puertos.

Otros datos:

1) En 2015, todos los indicadores de la migración de Puerto Rico alcanzaron récords históricos:

· 89 mil personas emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos en términos absolutos (Encuesta sobre la Comunidad).

· -64 mil personas emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos en términos netos (Encuesta sobre la Comunidad).

· -21 mil personas emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos con alguna educación post-secundaria en términos netos (Encuesta sobre la Comunidad).

· -93 mil pasajeros aéreos salieron de Puerto Rico a todos los destinos en términos netos (BTS). Los datos de la Autoridad de los Puerto Rico también coinciden con esta cifra.

2) En el periodo de 10 años entre 2006 y 2015, se estima que en términos netos:

· -445 mil personas emigraron de Puerto Rico a los Estados Unidos (Encuesta sobre la Comunidad).

· -534 mil pasajeros aéreos salieron de Puerto Rico a todos los destinos (BTS).

· -657 mil pasajeros aéreos salieron de Puerto Rico a todos los destinos (Autoridad de Puertos).

3) En el año 2015, los cinco estados que tuvieron el mayor balance neto migratorio en relación con Puerto Rico fueron el estado de Florida, Texas, Pennsylvania, Ohio y Connecticut.

4) Entre el 2014 y 2015, el perfil de la población que migró entre Puerto Rico y los Estados Unidos cambió en varias maneras:

· La diferencia de la mediana de edad entre la población emigrante e inmigrante de Puerto Rico se redujo considerablemente a alrededor de 2 años, siendo los emigrantes más jóvenes con una mediana de edad de 28.8 años y los inmigrantes con 30.4 años.

· El por ciento de la población emigrante con alguna educación post-secundaria mostró un incremento de 6 puntos porcentuales de 47% a 53%; este por ciento de personas para la población inmigrante se redujo en 3 puntos porcentuales de 48% a 45%.

· El por ciento de los emigrantes que se encuentran fuera de la fuerza laboral (luego de migrar) aumentó en 2 puntos porcentuales entre el 2014 (39%) al 2015 (41%) y en los inmigrantes decreció 8 puntos porcentuales de 58% a 50%.

· La mediana de ingresos de la población emigrante de Puerto Rico a los Estados Unidos aumentó en un 7% entre 2014 y 2015; en cambio la mediana de ingreso de los inmigrantes registró una reducción de 4%.

5) Para el año 2015, el 43% de los inmigrantes y el 40% de los emigrantes vivían en pobreza.

6) El área ocupacional con mayor número de emigrantes fue el área de Gerencia, profesional y ocupaciones relacionadas, seguido del área de Ventas y oficinas. Entre 1,800 y 4,500 de los emigrantes eran maestros.