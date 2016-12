Rosselló alega que no estuvo involucrado en despido de Lázaro

El gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares insistió el martes que no tuvo nada que ver con la destitución de Alberto Lázaro como presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Eso fue la Junta (de Control Fiscal). Yo no tengo nada que comentar, porque no tuve nada que ver con ese proceso. Ahora me compete a mí, hacer una recomendación y en su debido tiempo, pueden estar seguros que así lo haré”, dijo Rosselló Nevares a preguntas de la prensa.

El gobernador electo le solicitó públicamente a Lázaro que renunciara a la posición, a lo cual el saliente presidente ejecutivo de la AAA se opuso hasta su destitución por la Junta el pasado viernes.

Rosselló Nevares reaccionó, además, a la controversia planteada por la junta de directores de la Escuela de Artes Plásticas, quienes se opusieron el sábado a la recomendación de Mónica Villaverde como rectora, bajo el alegato de que no cumplió con los requisitos que establece la Ley 225, que rige la institución universitaria.

“No hay ningún tipo de ilegalidad en eso. Invito al que entienda que la haya que haga, que proceda con lo entienda tiene que llevar a cabo. En nuestro gobierno habrá espacio para el dialogo, lo que no habrá es espacio para el inmovilismo”, expresó.

También, comentó sobre las críticas recibidas por parte de integrantes de la Universidad de Puerto Rico, por la designación de grupos de comités de transición para los 11 recintos.

“La queja es que nosotros hemos nominado enlaces para la transición de los distintos recintos, de que eso de alguna manera violenta la autonomía universitaria. Yo lo que les digo es todo lo contrario, lo que estamos buscando es procurar la transparencia. Yo no entiendo a quien le debe preocupar esto. A menos que sea una persona que tiene algo que esconder”, expuso Rosselló Nevares.