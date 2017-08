Santa Isabel: emergencia de salud pública por charca desatendida

El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado declaró el sábado una emergencia de salud pública en su municipio, por los supuestos riesgos a los que se exponen unas 800 familias que residen cerca de una charca de retención de aguas y un canal de riego desatendido.

“Siguiendo la recomendación de nuestro senador del Distrito de Guayama, el doctor Rodríguez Mateo, utilizaré las facultades que me concede la ley para que se declare una emergencia de Salud Púbica aquí en nuestro pueblo. Los vecinos están sufriendo por una plaga de iguanas, de mosquitos, sabandijas y la acumulación de aguas debido a que no hemos podido entrar a limpiar la charca de retención por la falta de permisos. Al no podarse la zona con frecuencia, la charca se ha convertido en un pantano. Lo que ha generado un sin número de situaciones”, expuso el alcalde en declaraciones escritas.

La acción del alcalde se produjo luego de una inspección ocular que hizo la Comisión de Desarrollo Integral del Sur, que preside el representante Ramón Luis Rodríguez.

“Yo agradezco al representante por escuchar nuestros reclamos y los de los ciudadanos que venimos hace años pidiendo al gobierno central que atienda esta situación. Hoy se celebró la Inspección Ocular en la que se escucharon los planteamientos de las distintas agencias que tienen que ver con el acondicionamiento de la zona. Sin embargo, el Departamento de Salud no llegó”, mencionó el alcalde.

Según el alcalde, a la vista convocada por la Cámara de Representantes, hubo representación de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales.

Questell Alvarado quiere saber cuál de las agencias tiene jurisdicción, de manera que otorgue los permisos y se permita el impacto al lugar.

Un herido de bala y un asesinato fueron reportados la tarde del sábado en Puerto Nuevo.

Los hechos ocurrieron en el callejón Bulón al lado de la Iglesia Centro de Adoración Familiar.

Se desconocen las circunstancias del incidente pero ambos presentaban impactos de bala.

La persona herida fue trasladada a Centro Médico en un vehículo privado que fue ocupado por la policia.