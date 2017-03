A pesar de que se solicitaba la destitución, el Tribunal Supremo determinó el viernes, en votación 6 a 3, suspender por tres meses al juez municipal Eric Colón Colón por violaciones a los Cánones 2, 8, 19 y 23 del Código de Ética Judicial.

Al juez se le acusa de utilizar la red social de Facebook para burlarse de ciudadanos, a los que atendía en su sala en el Tribunal Municipal de Coamo.

La exadministradora de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón, en el referido que hizo contra el juez en el año 2014, recomendaba que el togado fuera destituido por los comentarios vertidos en su perfil de la red social.

Algunos comentarios publicados por el juez en su página de Facebook y que figuran como parte de la prueba en su contra son: "Una señora me dice: 'No he podido pagar la renta porque a mi marido le dieron lay oss'. Y yo en mi mente: Ay chus!", publicado el 1 de septiembre de 2011.

"Sigo acordándome de cosas: Hace algún tiempo, un señor se excusó porque no pudo compadecer al tribunal. Yo le contesté que no había ningún problema, que el tribunal estaba de lo más bien, pero que gracias por preocuparse. Lolll", publicado el 8 de octubre de 2011: “Si bien es cierto que debemos ser rigurosos al ejercer nuestra facultad disciplinaria, no podemos ser tan afanosos como para convertirla en un ejercicio arbitrario y desmedido de poder”, reza la opinión escrita por la jueza asociada, Mildred Pabón Charneco.

No obstante, las juezas asociadas Anabelle Rodríguez Rodríguez, Maite y Ángel Colón Pérez emitieron opiniones disidentes, porque entendían que la sanción que procedía era la destitución.

“Basada en una evidente actitud ilusoria de superioridad moral e intelectual, que inhabilita al juez Colón Colón a vestir la toga. Son precisamente los más débiles, los que no se pueden expresar con facilidad – bien porque no tienen grados universitarios o porque se sienten intimidados por el proceso mismo – los que necesitan de mayor protección, atención y empatía del juez y del sistema judicial. A éstos, a los que nos debemos y juramos proteger, son a los que el juez Colón Colón ha despreciado con su comportamiento”, reza la opinión de las juezas Rodríguez Rodríguez y Oronoz Rodríguez.

A este argumento, la jueza Pabón Charneco replicó que las acciones del juez no son proporcionales a otros incidentes con jueces a los que se determinado destituir.

“Los comentarios antiéticos realizados por el Juez Colón Colón llegaron -o tuvieron el potencial de llegar a un universo mucho más amplio de personas en comparación con los otros casos discutidos anteriormente. Estos comentarios y fotografías dieron paso a que otras personas comentaran y se burlaran de las personas que comparecieron a la Sala del querellado y de la burla que este hizo. Por ello, sus actuaciones ameritan más que una mera censura”, escribió la jueza asociada.