Tormenta de nieve ocasiona al menos 200 accidentes

NUEVA YORK - La tormenta de nieve causó varios accidentes en el estado de Nueva Jersey, de acuerdo con autoridades.

La Oficina para el Manejo de Emergencias del Estado informó que se registraron cerca de 200 accidentes después del mediodía, pero se espera que el número oficial incremente, según reportó nuestra cadena hermana NBC.

Tractor-Trailer rollover NB on I-87 near Ravena/Coeymans. Right lane blocked. Slow Down, Be Alert pic.twitter.com/9v3r7dCqZQ

Uno de los accidentes de tránsito más aparatosos ocurrió en la carretera I-87 cerca de Ravena/Coeymans. Según reportó la policía estatal en su cuenta de Twitter, un tractor-trailer volcó a un costado del camino.

HAPPENING NOW: The SCSO and @nyspolice are assisting a stranded motorist in the w/b lanes of Sunrise Highway between exits 64 & 65 #LIsnowpic.twitter.com/Y2l9Owks8d

— Suffolk Sheriff (@Suffolk_Sheriff) February 9, 2017