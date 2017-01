Tremenda fiesta le organizó Sofia Vergara a su esposo

El esposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, cumplió 40 años y la artista barranquillera le organizó una memorable fiesta que hasta incluyó una banda de rock.

Goodnight Los Angeles!!! #JOECHELLA A photo posted by Joe Manganiello (@joemanganiello) on Jan 14, 2017 at 2:21am PST

Según reportan vaios medios, y por lo que se pudo ver en la cuenta de Instagram de la actriz y empresaria, la fiesta hasta tuvo un hashtag, #joechella, en relaciónn al famoso festival rockero que se realiza en California, ya que Manganiello es un fan del género musical y hasta le gusta cantar.

Happy Birthday Joe! #Joechella A photo posted by Jesse Tyler Ferguson (@jessetyler) on Jan 13, 2017 at 9:55pm PST

Sofía Vergara subió a su cuenta de Instagram varias fotos de la fiesta que se realizó en Los Angeles. En una imagen hasta se la ve ¡“sin un diente”!

The party just stared and Im already missing a tooth🎉🎉🎉🎸🎸 #joechella A photo posted by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jan 13, 2017 at 8:21pm PST

Varios de los invitados al evento, que incluyó música y mucho baile, adobado con el rock, también postearon sus fotos en las redes sociales.

Celebrating el primos B Day #joechella A photo posted by Hernando Vergara (@nandogvergara) on Jan 13, 2017 at 9:35pm PST

La banda de rock Steel Phanter fue la que le puso ruido y música a la memorable celebración que se extendió hasta altas horas de la noche.

Joechella😂👏💕 by Manolo G.#SofiaVergara #JoeManganiello #joechella #jofia #joe40birthday A photo posted by Sofia Vergara&Joe Manganiello (@jofia_) on Jan 13, 2017 at 8:10pm PST

El actor Joe Manganiello, esposo de Vergara, nació el 28 de diciembre de 1976 en Pittsburgh, Pennsylvania, pero recién el viernes 13, de todos los días, pudo tener su fiesta de cumpleaños.

Sofía Vergara impacta con sexy vestido en Golden Globes