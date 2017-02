Trump defiende a Putin: "EEUU tiene muchos asesinos"

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo que respeta a Vladimir Putin, y cuando le mencionaron que el gobernante ruso es "un asesino", Trump declaró que Estados Unidos tiene muchos de ellos.

"¿Qué cree usted? ¿Qué nuestro país es muy inocente?", dijo Trump al conductor Bill O'Reilly de la cadena Fox en una entrevista grabada y transmitida el domingo en un programa previo al partido del Super Bowl.

Desde hace tiempo, Trump ha expresado su deseo de mejorar las relaciones entre Washington y Moscú, ha elogiado a Putin y ha dejado entrever que las relaciones entre ambos países están cerca de un cambio radical, incluso después de que las agencias de inteligencia estadounidenses determinaron que Rusia se inmiscuyó en la campaña presidencial de 2016 para ayudarlo a vencer a la candidata demócrata Hillary Clinton.

Putin se ha referido a Trump como un "hombre muy brillante y talentoso".

Durante los años en los que Putin ha estado en el poder, varios opositores prominentes y periodistas han sido asesinados.

En la entrevista, Trump afirmó: "Yo lo respeto". Se le preguntó por qué.

"Respeto a mucha gente, pero eso no significa que me vaya a llevar bien con él. Él es el gobernante de su país. Lo que digo es que es mejor llevarse bien con Rusia que no hacerlo", dijo.

"Y si Rusia nos ayuda en la lucha contra ISIS, que es una lucha importante, y contra el terrorismo islámico en todo el mundo, eso es bueno", afirmó Trump, que mencionó al grupo Estado Islámico por sus siglas. "¿Me llevaré bien con él? No tengo ni idea".

O'Reilly aseguró entonces sobre Putin: "Pero él es un asesino. Putin es un asesino". Trump respondió: "Hay muchos asesinos. Nosotros tenemos muchos asesinos. ¿Qué cree usted? ¿Que nuestro país es muy inocente?"

Cuando O'Reilly dijo que no conocía gobernantes asesinos, Trumpo dijo que "eche un vistazo a lo que nosotros también hemos hecho. Hemos cometidos muchísimos errores", y señaló la guerra en Irak.

El Kremlin no hizo declaraciones de inmediato sobre las afirmaciones de Trump. Los demócratas y republicanos censuraron que Trump hiciera una comparación entre Rusia y Estados Unidos.

"No me parece que haya comparación alguna", dijo la senadora demócrata Amy Klobuchar, de Minnesota, en el programa "This Week" de la ABC.

"La verdad me ofende que él dijera algo como eso", agregó.

El republicano de más alto rango del Senado, Mitch McConnell, se distanció del presidente.

"Putin es un ex agente de la KGB. Es un rufián. No fue elegido en la manera como la mayoría de las personas considerarían creíble una elección. Los rusos se anexaron Crimea, invadieron Ucrania y se entrometieron en nuestras elecciones. Y no, no me parece que haya una relación de equivalencia entre cómo obran los rusos y cómo lo hace Estados Unidos", señaló McConnel al programa "State of the Union" de la CNN.