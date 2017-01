El presidente Donald Trump comenzará el miércoles a emitir órdenes ejecutivas sobre la inmigración, empezando con medidas para reforzar la seguridad fronteriza -incluido su muro propuesto en la frontera entre Estados Unidos y México- y otras políticas internas para controlar a los migrantes, según dos funcionarios del gobierno dijeron a la agencia AP.

NBC News, cadena hermana de Telemundo, confirmó por su parte esta información que luego el mismo Trump se encargó de anunciar en Twitter.

La agencia de noticias Reuters fue la primera en informar citando bajo condición de anonimato a varios asesores del Congreso y expertos en inmigración informados sobre el asunto que "se espera que el presidente Donald Trump firme varias órdenes ejecutivas que restringen la inmigración, en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos este miércoles".

De acuerdo a dicha agencia de noticias se esperaría que "las órdenes de Trump incluyan restringir el acceso a los Estados Unidos para refugiados y algunos titulares de visa de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen".

Por su parte la agencia AP coincidió en que "Trump comenzará a implementar acciones ejecutivas sobre la inmigración el miércoles, comenzando con planes para construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y otras medidas de cumplimiento, según dos funcionarios de la administración".

"También se espera que Trump implemente planes para restringir los flujos de refugiados a los Estados Unidos más tarde en la semana", indicó AP que agregó que los funcionarios insistieron en el anonimato para confirmar los planes antes del anuncio oficial de Trump. "Se espera que el presidente firme las primeras acciones el miércoles durante un viaje al Departamento de Seguridad Nacional", indicó la agencia.

Aunque los detalles de las órdenes de Trump no estaban claros, ambos funcionarios dijeron a AP que las acciones del miércoles se centrarían en parte en los planes del presidente para construir un muro en la frontera con México. Trump se reunirá con el presidente mexicano, Enrique Pena Nieto, en la Casa Blanca la próxima semana.

Más temprano la Casa Blanca informó que el presidente Trump espera un plan de su gabinete sobre qué hacer con el alivio migratorio que su predecesor, Barack Obama, concedió a unos 750,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como "soñadores" ("dreamers").

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ya sugirió este lunes que deportar a los llamados "soñadores" no será una "prioridad" en la política migratoria de Trump, quien prefiere centrarse en expulsar a aquellos indocumentados "que tengan un historial criminal o que presenten una amenaza para el pueblo estadounidense".

Pero eso no aclaraba si Trump cancelará o no la orden ejecutiva de Obama conocida como DACA, que ha permitido a cientos de miles de jóvenes indocumentados tener la garantía de que no serán deportados, aunque sin llegar a regularizar su situación migratoria, algo que solo puede hacer el Congreso estadounidense.

"Con respecto a DACA, creo que él (Trump) se está asegurando de que su equipo, a nivel de gabinete, empieza a organizarse y crear un plan para avanzar con respecto a ese asunto, y en ese punto estamos ahora", dijo este martes Spicer durante su conferencia de prensa diaria.

El portavoz de Trump no dio más detalles sobre el contenido de ese plan o sobre si ya ha comenzado a elaborarse, y se reafirmó en su mensaje de que deportar a los "soñadores" no será una prioridad del nuevo presidente.

En la práctica, Trump podría acabar con el decreto de Obama y aún así no deportar a los "soñadores", quienes simplemente perderían la garantía de protección que les ha dado seguridad y les ha permitido continuar sin miedo con sus estudios y su carrera laboral.

Tras ganar las elecciones del 8 de noviembre pasado, Trump afirmó que expulsaría a los indocumentados que tienen "antecedentes penales", cerca de tres millones, en vez de al total de 11 millones de inmigrantes sin papeles que hay en Estados Unidos y a los que prometió deportar durante la campaña.