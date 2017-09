Trump promete revisar DACA si el Congreso no actúa

El presidente Donald Trump dijo que "revisará" el programa DACA si el Congreso no actúa al respecto.

Trump anunció el martes que cancelará gradualmente el DACA, implementado por el presidente Barack Obama, pero dijo que le dará seis meses al Congreso para que presente una alternativa antes de ponerle fin completamente.

Posteriormente tuiteó que "el Congreso tiene ahora 6 meses para legalizar el DACA (algo que el gobierno de Obama no pudo hacer)", y agregó: "Si no pueden, ¡revisaré este asunto!". No está claro qué significa eso.

Trump había tuiteado antes que esperaba trabajar tanto con los republicanos como con los demócratas en el Congreso "para atender la reforma migratoria de una forma que anteponga a los ciudadanos de nuestro país que trabajan duro".