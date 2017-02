Trump: la violencia en Chicago “está fuera de control”

“Que los envíen”, así expresó el alcalde Rahm Emanuel sobre la intención del presidente Donald Trump de enviar ayuda de los federales para combatir la violencia en Chicago.

“Envía más agentes del FBI, DEA y ATF” dijo Emanuel durante una conferencia de prensa de un programa de mentores para jóvenes.

“No tenemos que hablar más de esto, simplemente envíalos.”

Cuando se le preguntó a Emanuel si quería que el presidente visitará la ciudad, este simplemente dijo: “No.”

“Lo que realmente me gustaría son los recursos y ayuda federal”, dijo Emanuel.

La semana pasada el presidente Donald Trump dijo a través de un tuit, que si Chicago no arreglaba la masacre que ocurre en nuestra ciudad, él enviaría a los federales.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017