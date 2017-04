Un adorable caballo se divierte en el lodo

NUEVA YORK – Al parecer, no todos están disgustados con las recientes lluvias en nuestra área.

La División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Nueva York tuiteó el martes un video que muestra un adorable caballo revolcándose en el lodo.

El animal luce estar disfrutando de la tierra y el agua acumulada por las lluvias de los pasados días.

Mira aquí las imágenes del tierno animal.

Not everyone was upset by today's rain as #NYPD#Mounted Unit's "Limerick" takes some time to frolic in the mud behind Troop F in #Brooklyn. pic.twitter.com/ZczdVWTeGR

— NYPD Special Ops (@NYPDSpecialops) April 4, 2017