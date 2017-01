Ola de heridos tras descarrilarse un tren en Brooklyn

NUEVA YORK - El descarrilamiento de un tren en Brooklyn dejó una ola de heridos en la mañana del miércoles.

El descarrilamiento del tren de Long Island Rail Road ocurrió en la estación de Atlantic Avenue, a eso de las 8:20 a.m. cerca del 139 de Flatbush Avenue, según el departamento de bomberos.

Las autoridades indicaron que al menos 103 personas resultaron heridas durante la tragedia. La mayoría de las heridas fueron consideradas menores.

Los detalles del accidente no fueron dados a conocer de inmediato.

Varias imágenes comenzaron a ser publicadas en las redes sociales como se ve debajo:

My #LIRR train crashed at #AtlanticTerminal in #Brooklyn. Crazy. Seems only a few people are lightly injured. pic.twitter.com/oXHvy2yxDL

— Aaron D. Neufeld (@Aaron_D_Neufeld) January 4, 2017